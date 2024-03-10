亞洲電影大獎︱陳靜光酥大餅襲紅氈　陳欣妍Tube Dress下滑步步驚心

第17屆亞洲電影大獎今於西九文化區戲曲中心舉行，紅地氈儀式於下午5時開始，馬來西亞女神林明禎穿上深粉紅晚裝配黑高跟鞋及手袋，十分老氣，反觀香港咪神陳靜，穿上白色吊帶紗裙，性感撩人，十足光酥大餅，搶盡風頭。反觀女神林明禎得個瘦字，沒有睇頭。

陳欣妍穿上黑白低胸晚裝，與柏天男步上紅地氈時，未知是否裙子有點鬆，變成一步一驚心，邊行邊扯裙，而拍照時又撳住個肚，令人聯想到她有喜，不過，欣妍笑着否認。

名模陳嘉容上露下露，相當搶鏡，但因太瘦晚裝裙嚴重移位，連防走光膠紙都外露，要由旁人提醒「搣走」，頗為狼狽，她亦承認自己瘦了，令裙子移位。擔任大會司儀的陳凱琳收起性感，以一身白色樽領晚裝亮相，與另一女星梁洛施的白紗裙極為相似，而余香凝則以黑色晚裝裙現身，盡顯型格。

由於現場天氣寒冷，陳嘉容凍到流鼻水，她指自己的衣着不算好性感：「我以前做騷，最性感後面露到尾龍骨，前面大Deep V到肚臍。」陳靜大露背兼露波邊，再加透視裙晒長腿，性感造型「艷」殺全場，她笑言很喜歡這條晚裝裙，願意為該裙子而性感！雖然天氣有點凍，但大家都盛裝赴會，令她都不太覺得凍。對於早前她拍戲曾被批評「豆豉眼」，她直言不介意：「作為演員應該爭取唔同角色去演，唔介意人哋咁講，希望做多變嘅演員，同埋唔化妝開工仲好，可以多啲時間，好似今晚我就用咗3個鐘頭裝扮，開工唔使化妝仲好，因為都幾浪費時間。」

林明禎指自己之前去了米蘭時裝周，差不多一半時間工作，一半時間與家人旅遊，好難忘。KAYAN9896被問到被網上頻道「試當真」取消關注，似與該頻道老闆游學修有嫌罅，她則指自己其實已不是該頻道常駐人員，取消關注也是正常。對於她公開與「Ball后」薛芷倫大仔馬桂烽（Justin）拍拖，其前度男友Locker亦被指與女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）拍拖，似有示烕之嫌，她則指已跟對方沒聯絡，若對方真的拍拖會送上無限祝福。