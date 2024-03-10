黃智雯張曦雯玩透視誘惑　被羅天宇蒙眼任摸

藝人黃智雯、張曦雯、羅天宇、鄭俊弘、徐榮、尹詩沛等，今日（10日）到尖沙咀為無綫劇集《再見•枕邊人》宣傳，遊戲時天宇認真好艷福，蒙眼撫摸曦雯、智雯等的手和下巴找出智雯，之後更獲獎勵，公主抱起智雯。

智雯與曦雯不約而同以透視裙亮相，兩者以智雯的低胸連身裙，晒事業線略勝一籌。受訪時她們指因男主角馬德鐘因工作未能現身，故要肩負起宣傳責任，故悉心打扮見觀眾。

於另一劇集《婚後事》演員的性感演出成為話題，問到可會對《再》收視構成壓力？智雯表示兩劇劇種不同，《再》屬懸疑劇，要像剝洋蔥一樣，窺探真相。曦雯指觀眾會看到她們不同的一面浮現出來，又預告劇中她會出動女人其中一樣武器，用身體去滿足男人慾望，從而遠到目的，戲中會有自己的底線演出，淋住雨白恤衫透視內衣的誘人場面，問到會否該男友「欣賞」？她說：「我嘅所有劇佢都有睇，出現我嘅親熱場面，我都會偷睇望佢有咩反應，佢好似冇咩特別反應，可能下套劇要試吓佢嘅底線。」問可會像劇集中誘惑男友？ 她說：「大把啦，唔使喇。」

智雯則透露拍攝出浴戲時做足安全措施，笑言包了10條毛巾。問可有膽量像陳自瑤的大露背大膽演出？她說：「劇情需嘅話我都可以。」成為人妻後可要先問老公？她說：「從來都唔會報定案，因為報咗仲衰，可能播出佢睇唔到呢。」

天宇有「女神收割機」之稱，相當受靚女歡迎，遊戲不時被智雯、曦雯追打，相當熟稔。他則不覺得自己好艷福：「同Mandy合作好愉快，我哋嘅性格都好似，好內斂，但係又貪玩，拍戲嘅時候佢畀好多意見我，同埋Push我做得放啲。」