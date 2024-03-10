亞洲電影大獎︱范冰冰驚喜現身晒超低V　李英愛氣質非凡

內地紅星范冰冰與趙麗穎今晚分別現身「第17屆亞洲電影大獎」，穿上金色吊帶晚裝的趙麗穎，相當漂亮，而范冰冰則穿上白色晚裝驚喜現身，雖然看似密實但中間原來是超低Ｖ，冰冰獲現場粉絲即瘋狂大叫：「冰冰棒棒，天下無雙！」而趙麗穎雖未有接受傳媒訪問，但她都有跟大會司儀傾談，她受訪時指想再跟張藝謀合作，挑戰以往不同的角色。韓國女星李英愛以一身米白色立體花裙亮相，氣質十足。

范冰冰受訪時，直言來港感到很溫暖，因早前疫情關係已很久沒有來香港出席頒獎禮，而她今次會逗留5天；提到她日前被拍得與型男在港逛Outlet，她笑笑口表示：「沒有外國人，身邊的男士是好朋友。」剛拍完一套荷里活電影的她，正在洽談一部法國電影，若成功的話，她會飛到當地開工，並會逗留兩個月左右。

之後冰冰接受主持訪問，被問到會推薦那套電影？她說：「今天晚上我頒發的是最佳男主角，很多男演員都很優秀入圍，吳慷仁的電影我一直有看，也有關注他，看他今天晚上有沒有這個幸運拿到獎。（今次來香港有安排其他行程？）有呀，想吃的東西，想逛的街，見好多好朋友，因為前幾年疫情，大家很難在盛會上碰到，今晚是一個交流電影的平台，有來自日本、韓國、內地好多好朋友可以見面。」

女星蔡卓妍（Sa）以一襲黑色晚裝亮相，今晚Sa擔任「最佳造型設計」獎的頒獎人，自言入行以來試過很多不同造型，會繼續去嘗試，最難忘是《情癲大聖》的造型，笑言：「醜到阿媽都唔認得，近排《金手指》嘅造型都好出眾。」提到正忙於《因為是朋友呀》第二季，除了香港，還會到新加坡、馬來西亞和澳門等地取景，將第一次坐郵輪，會準備好多靚衫去影靚相，問會否帶定泳衣？她表示去到陽光與海灘的地方無理由不游水，「以前Twins年代乜都試過，有乜福利派？可以諗諗，不過自己身材只係碎料。」

梁朝偉冇信心攞獎

憑英皇電影《金手指》角逐「第十七屆亞洲電影大獎」中「最佳男主角」的梁朝偉今晚（10號）偕太太壓軸行紅地氈時，由於頒獎禮即將開始，故被工作人員催促他不便做訪問，希望他盡快完成紅地氈環節，可是他相當合作，停步接受訪問，即將參演歐洲電影的他表示：「仲未開拍，但今個月就會飛去德國做準備同開工，希望3個月內能完成所有拍攝。（有冇信心冧莊攞獎？）完全冇，甘拜下風，個個男主角都好出色，覺得冷門係黃晸玟，佢做得好好，仲有吳慷仁喺戲內面表現得好厲害，同埋我都係役所廣司粉絲，我冇所謂，出年再嚟過。」

他再接受大會司儀訪問時，被問到今次角色最大挑戰是甚麼？他說：「係一個新角色。（個角色你同導演提議嘅？）係，都有畀意見，電影係Team Work，大家一齊討論。（有邊位新一代電影人想合作？）我通常唔會刻意，因為唔係你想就得，緣分來有機會合作，我交畀緣分。」至於再問到今年攞獎的信心，他則說一次沒有信心，亦讚沈騰是很出色的喜劇演員，所以他真係甘拜下風。