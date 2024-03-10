亞洲電影大獎︱李英愛奪卓越亞洲電影人大獎　晒流利英語

韓國氣質女星李英愛、日本藝人鈴木亮平奪得「卓越亞洲電影人大獎」，李英愛先以普通話說：「大家好！」之後以英語表示：「好興奮、好榮幸，大家記得我係一個演員，好觸動我。」說到此處停一停，有所感觸，之後再說：「多謝香港粉絲同評委，希望以演員身份可以呈現更好的作品及表演給大家。」鈴木亮平都以普通話跟大家打招呼，跟着以英語致辭，並搞笑指今年很Relax，因無提名，上年被梁朝偉打敗了，今年好開心再見到他。」

內地女星趙麗穎奪得「第17屆亞洲電影大獎」AFA新世代獎，她在導演劉偉強、內地製作人于冬手上接過獎座，並於台上道出得獎感言：「能有機會與這麼多優秀的電影人一齊參與盛會，亦感謝亞洲電影大獎給我這份殊榮，令我更有一分動力去好好拍戲、好好去表演，可以去更多好的電影劇組裏面，同埋好慶幸可以跟很多電影人見面，讓大家認識自己，我愛電影、愛表演，我是演員趙麗穎，非常感謝。」她之後接受訪問說：「得到獎之後都要消化，未來希望挑戰更加多嘅可能性，哪怕有一點點的突破亦都會嘗試，今次嚟到亞洲電影大獎，相信會是一個好開始！」而英皇電影《金手指》連奪最佳美術指導，以及最佳造型設計兩個獎。

電影《風之城》素人演員Tergel BOLD-ERDENE，撼贏內地流量小生王一博奪得最佳新演員一獎，他於台上致詞時忍不住哭起來，相當感動。