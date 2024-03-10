筧美和子 綺麗波神不忘本

好多日本寫真女優喺成名之後都會爭取機會投身影視界，甚至為咗專心做演員而「封胸」，站喺男士角度，絕對係一大損失！好彩，筧美和子呢位綺麗波神一啲都冇忘本，就算上咗岸，忙於拍戲，依然顧及一班寫真粉絲嘅需求，兼且喺最近再露「峰」芒！

狀態勁弗

上文提及有寫真女優成功轉型做演員後，就會同寫真界「割席」，好似早年憑巨乳俘虜廣大男士嘅寫真女王小池榮子喺成功轉戰影視界，即告別水着界，之但係事隔多年，就算榮子肯再拍性感寫真，吸引力都會大減，話晒佢都已經一把年紀。至於筧美和子要從影視圈回歸寫真界，相信好多男士聽到呢個消息都會覺得好雀躍，畢竟佢只係30歲，而且狀態勁弗，面珠比初出道時瘦削咗，五官亦精緻咗，加埋女人味愈嚟愈濃，所以顏值可以話係有增無減！另外，美和子一向係寫真界波神，呢一點到現時為止都無變，心口對F奶仲係咁圓潤飽滿，襯埋雪白美肌，認真係難得一見嘅極品好波！

再拍寫真

曾參演真人騷嘅筧美和子，憑一對天然F奶走紅水着界，出道冇耐就推出第一本實體寫真集《ヴィーナス誕生》。由於人氣急升，好快有機會喺影視界發展，淨係2023年就拍咗5部電視劇同兩部電影！雖然美和子有段時間因為太忙，被迫暫停寫真演出，但就無諗過要「封胸」，終於喺近期再次着上泳衣出鏡，並計劃喺4月份推出全新寫真集！

對美和子嚟講，呢本寫真可以話係別具意義，一來係為咗紀念自己踏入30歲，二來成輯相要點樣拍攝由佢話晒事，所以好值得大家留意！