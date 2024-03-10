亞洲電影大獎︱李英愛梁朝偉奪最佳衣着大獎

《第十七屆亞洲電影大獎》今晚（10日）在西九文化區戲曲中心舉行，紅地氈雲集中日韓台灣泰國及馬來西亞各地明星，紅地氈熱鬧場面盛放空前，星光燦爛近年難得一見。亞洲電影大獎繼去年首次設立AFA X STI BEST DRESSED AWARD後，今年再度舉辦紅地氈最佳着裝大獎，紅地氈最佳衣着大獎的評審團強勁，包括盛泰國際創辦人兼主席拿督梁詩麗、藝人李嘉欣、美術指導張叔平和時尚雜誌總編Winnie Wan。一男一女得獎者分別獲得由張叔平設計的獎座外，還有《The Sail Melaka X iPANDAS》萬希泉陀飛輪腕錶，腕錶突顯「M Tower」的主題，極具收藏價值。拿督梁詩麗身在外地，透過視像宣布獎項，2024 AFA X STI BEST DRESSED AWARD 紅地氈最佳衣着大獎結果由梁朝偉和李英愛奪得。梁朝偉穿黑色絲絨西裝上衣，配以黑西褲，兩種質料配搭，亮麗耀眼，而李英愛一襲祼色立體花雪紡裙，上身半透視效果呈現了美麗鎖骨，收腰裁剪高貴優雅，英愛談吐溫文爾雅，裏裏外外盡是氣質之最，得獎絕對是實至名歸。

憑英皇電影《金手指》角逐「第十七屆亞洲電影大獎」「最佳男主角」的梁朝偉今晚偕太太壓軸行紅地氈，雖然大會催促要趕入場，但他十分合作停步受訪，頒獎禮前他對最佳男主角的對手十分睇好，最終由役所廣司奪得影帝，朝偉表示：「我甘拜下風，個個男主角都好出色，我冇所謂，出年再嚟過。」即將參演歐洲電影的他，表示電影尚未開拍，預計今個月便起程飛德國做準備，希望3個月內完成拍攝工作。他接受大會司儀訪問時，被問到今次角色最大挑戰是甚麼？他表示：「係一個新角色。（你同導演提議？）係，都有畀意見，電影係Team work，大家一齊討論。（邊位新一代電影人想合作？）我通常唔會刻意，因為唔係你想就得，緣分來就有機會合作，我交畀緣分。」

現年53歲、韓劇《大長今》女星李英愛今年獲大會頒發「卓越亞洲電影人大獎」，以及2024 AFA X STI BEST DRESSED AWARD紅地氈最佳着裝大獎，可謂大豐收，透露今次來港行色匆匆，明天便離港，她表示：「丈夫知道我攞獎好開心，佢周圍同親友講，好為我自豪。」問到會否多接拍亞洲合拍片？她說：「絕對會，希望透過今次頒獎禮跟唔同亞洲電影人接觸。（最欣賞邊套電影？）好多，因為好多候選人都有到場，只講一套唔好意思，所有電影我都想睇。」李英愛落實拍攝《大長今》續集《醫女大長今》，她稱仍未開拍：「要多啲準備時間，想作品呈現得好啲先開始。（擔心拍劇少了時間陪小朋友？）所以要趁未有工作多啲陪伴佢哋，爭取多啲天倫樂。」