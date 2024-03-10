水太熱，加幾粒冰先至飲，爽呀！同樣地，慾火急升，同伴侶玩吓冰，一樣爽到爆！今日就由冰（Ice）入手，分享吓相關嘅情色話題。

Ice Queen 冷淡床伴

有啲女性上到床零反應，搞到男伴好頭痕，我哋會稱之為「冰山美人」，原來英語世界都有類似嘅稱呼，就係「Ice Queen」，所以下次有人用「冰雪女王」嚟形容某個女仔，男士們就要醒水喇！至於由Ice呢個字衍生嘅情色俚語「Ice Pussy」，意思係指性生活頻繁嘅女性，由於搞嘢搞得太多，令私處火辣辣，急需冰塊嚟降溫。講開又講，縱慾過度確係會令女士嘅私處腫脹，但亦有可能係身體出咗啲問題，結論係搵醫生診斷一下會比較穩陣。

Fire and Ice 極樂體驗

講到同冰有關嘅性行為，相信大家都會第一時間諗起「冰火兩重天」，亦即係英文叫「Fire and Ice」嘅口愛玩法。簡單嚟講，女方用口服侍男伴時，一時含冰水，一時含暖水，令對方嘅兵器產生微妙嘅快感。據講呢種冰火玩法源自於東南亞，用於治療男士早洩問題。有性學家指出，男士用口服侍女伴時，一樣可以咁玩法，但要避免用上冰塊、辣椒油等刺激物，否則有機會令女伴嘅私處產生痛感。

《Fire & Ice》 慾火重燃

俗語有話「女人三十如狼，四十似虎」，但事實未必係咁，四仔片廠Harmony Films就話，呢個世界有唔少冰山熟女，而要令佢哋春潮爆發，首要條件係遇着一個床戰高手。唔信？就要睇吓呢套喺2021年推出嘅人氣四仔作品《Fire & Ice》。影片由四仔名導Little G執導，脫星陣容包括Tori Cummings、Brittany Bardot同Adreena Winters，喺片中，一眾男脫星輪流上陣，以最強嘅床技迎戰自稱好難被撻着嘅熟女。咪以為只靠口舌攻勢，仲有唔少令人意想不到嘅招式，務求將冰山劈開，難怪呢套作品可以喺多個四仔頒獎禮上獲得提名啦！

同場加映：逢見梨花破例喪叫

冰火玩法係愉虐系AV常見嘅內容，而短柄巨乳女優逢見梨花似乎係最受落嘅一位！睇番AVS Collector' s喺2022年推出嘅《媚藥BDSM》，身高只有145公分嘅佢，喺各種情趣玩具嘅調教下，表現得興奮無比，佢仲話玩冰火二重奏嗰陣最過癮，亦係全片中叫床聲最勁嘅一幕！原來阿妹喺現實生活中係唔會叫床，事關佢唔太幾鍾意自己把聲，但有觀眾就話，齋聽佢嘅喘息聲已經勁興奮，唔知你又點睇呢？