星玄｜豬仔Anson Lo冧爆神徒　發文感謝不離不棄

今日係3月11日農曆二月初二，肖豬嘅朋友士氣強，運勢非常好，對於新一天充滿了期待。MIRROR成員Anson Lo就係屬豬啦，男團MIRROR香港演唱會之後，有約半團人感染COVID，Anson Lo就係其中之一，成個農曆新年都喺度養病。

之前佢就同姜濤、Edan現身為電影進行謝票，Anson Lo透露為咗唔影響嚟緊嘅演唱會，佢好努力食藥，想快啲搞掂佢，希望到時演唱會可以連後遺症都冇。於電影中Anson Lo飾演一名「開鎖仔」，因此有神徒（Anson Lo歌迷專稱）問道是否記得一個鎖永遠都開唔到時，Anson Lo即答係喺首爾南山塔拍《MIRROR GO》時，寫有自己名字及神徒名字嘅鎖，話音未落就引嚟現場粉絲尖叫。

此外，佢又係其社交網上發文表示：「Solo岀道4周年快樂，這四年來，感謝一路上支持著我的每一位，聆聽了我19首單曲和MV，岀席了我的每一個event和表演，表達了對我的信心和愛惜，最近正在籌備第20首單曲，希望在音樂路上能夠繼續分享自己喜愛的繼續給予大家不同的驚喜。每一位神徒 我愛你！」Anson Lo你咁識冧粉絲，士氣又點會唔強，相信嚟緊嘅巡唱必定可以以最佳狀態示人。

至於今日嘅幸運星係獅子座，幸運指數排第一，理財投資有望嘗到甜頭。獅子女許瑋甯兩年前同邱澤結婚後一直愛得低調，舊年年底畀網友影到二人喺法國巴黎，而喺新年佢哋仲去到親友家舉行動漫Cosplay派對，二人同扮演《七龍珠》嘅角色現身，許瑋甯更放下女神形象，以光頭Look上陣，喜感十足。

隨後，又於社交網上載近照，見佢將一頭長髮剪去，以清爽造型示人。許瑋甯你幸運指數排第一，希望早日可以聽到你懷孕報喜嘅消息啦。