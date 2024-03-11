【是日通勝】

農曆二月初二

甲辰年 丁卯月 甲戌日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、上午9時至11時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：大事勿用

忌：開倉、出財

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：42、11、49

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：感情出現暗湧，有心事不講清楚易惹誤會。

金牛座：主動向另一半表達關懷，對方會更喜歡你！

雙子座：事業運呈跌勢，財運亦不佳，士氣受打擊。

巨蟹座：財運有點糟糕，易因金錢損失而迷失自己。

獅子座：幸運指數排第一，理財投資有望嘗到甜頭。

處女座：運勢墊底也不用心慌慌，對自己要有信心。

天秤座：領悟力強，謀事多作分析，表現會更理想。

天蠍座：要顧及伴侶感受，愛一個人不能毫無表示。

人馬座：待人接物宜疏爽一點，有助積累人情資本。

山羊座：有能力幫人就不要推搪，助人為快樂之本。

水瓶座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

雙魚座：事業遇到阻力，搞好人際關係是當務之急。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）豬 士氣強

（跌）雞 易犯錯

鼠：有異性主動示好，單身者要好好把握。

牛：一眼關七，可於職場上嘗到不少甜頭。

虎：貴人助力強，事業發展可望如虎添翼。

兔：被瑣事弄得焦頭爛額，宜檢討做事手法。

龍：是日沖煞，留意個人衞生，提防生病。

蛇：投資忌輕舉妄動，必須做好風險評估。

馬：把專注力集中於工作上，得着不會少。

羊：默默耕耘，保持低調，有利事業發展。

猴：脾氣差，壓力大，易把簡單事複雜化。

雞：心情欠佳，做事易分心，出錯機率高。

狗：獲財神眷顧，毋須為錢銀問題而憂心。

豬：運勢非常好，對於新一天充滿了期待。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

忙忙碌碌苦中求 何日雲開見日頭

轉眼間，新一年又過了幾個節氣，快到春分了。坊間每年都會談論不同生肖將會發生或遇到甚麼事情，尤其是大部分年輕人都會用自己的生肖來定論每一年的運程，但曾否作一個統計來反思過去以生肖來定運程的做法。

記得從前古人締結婚盟，是媒人拿雙方的年生八字去夾，不會用雙方生肖來互相定義。八字是由我們出生年月日時的天干地支所組成，透過排列可清楚知道每個人的一生喜忌，當找到喜忌上可以互補的人，便是最適合的伴侶或合作夥伴。八字也可查出每個人的健康、工作、事業、學業、財運等，真的可以把你起底。

中華文化經歷幾千年，現今已有所變化，單是農曆新年在哪個日期開始已有分歧，例如有傳媒會在大除夕晚上11時（即大年初一子時）到黃大仙上頭炷香迎龍年，但過了1小時，即晚上12時又會有傳媒報道哪間醫院出生第一個龍年BB，究竟哪個時間是龍年的開始？另外，每年《通勝》所記載的立春又是代表甚麼？為何城中所有相關大師在批八字時都用立春日來定當年生肖所屬？確實搞到人好混亂。其實農曆新年的歲首是用子時（即晚上11時）起計，不是用新曆新年的午夜12時來計。

我們中華文化老祖宗積累的文化，不斷被歪曲，你可以不信，但不能隨便亂用亂改，自己文化不去尊重，別人又怎會尊重我們呢！