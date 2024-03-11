廣咩｜黃祥興被考「唧出嚟」　倪嘉雯一猜成功！

減肥這件事，欲速不達，但女人「事業線」卻很神奇，竟可像牙膏般隨時「唧出嚟」。對於今集兩位挑戰嘉賓黃祥興及倪嘉雯（Carmen），他們對「唧出嚟」等這些廣東用語，又有多少了解？

問：以下哪個字詞是「唧出嚟」的正字 ？

A. 唼出痢

B. 瀄出莅

C. 唧出離

黃祥興：「A唧出嚟、B唧出嚟、C唧出嚟。今次我不會錯的，吱出黎應該是C（唧出離）。（抱歉正確答案其實是B） 答案原來是B（瀄出莅）很抱歉我中文還沒合格。」又不用那麼沮喪，要猜「瀄出莅」着實也不容易。

至於年輕貌美倪嘉雯，她的中文猜字能力又如何呢？我們就問她「摵起」是哪個廣東話口語的正字？倪嘉雯：「怎樣讀是嗎？是否讀滅起？不是不是，應該是讀戚起。（恭喜妳答對了）太好了！我答對了！我是中文大學畢業的。」果然不枉Carmen讀那麼多書。

對於「瀄出莅」和「摵起」的由來，我們就交給星級主持黃宇詩，為大家講解吧。黃宇詩：「大家可知道誰是『南半球女王』？她就是台灣網紅周荀，因為她曾拍攝照片，照片中她不經意戚起了上衣，胸脯下半就這樣不經意地唧出嚟，有夠性感。廣東話唧出嚟，原來正字是這樣寫『瀄出莅』；至於廣東話戚起，正字就這樣寫『摵起』。」

她說在三國《琴賦》中有記述「瀄汩澎湃，蜿蟺相糾。」瀄即指用力擠壓液體，形容激盪的水流。另外在東漢《說文解字》中，亦有解釋「摵，捎也。」摵就是指抬高或提起，身體某個部位。黃宇詩：「雖然生活這麼忙，無論時間還是女人『事業線』，其實只要用力『瀄』便可以擠出來，就是男人的胸脯都可以。」