林志穎罕談14歲大仔Kimi　父子竟然稱兄道弟？

台灣藝人林志穎17歲入行至今，轉眼間已從當年嘅「小旋風」升呢為3子之父，唯一冇變嘅相信都係佢出道至今嘅靚仔樣。而10年前，曾帶4歲大仔Kimi參加親子真人騷《爸爸去哪兒》，父子親密互動備受觀眾喜愛外，外形出眾嘅Kimi更被外界一致認同可以做童星出道，不過愛子心切嘅佢相當保護Kimi，拍完真人騷後鮮少畀Kimi喺公開場合亮相，直至日前先激罕主動提起大仔：「Kimi從《爸爸去哪兒》到現在已經10年了，那時候還這麼小，慢慢的現在愈長愈高，他已經比我高大還帥，現在和我稱兄道弟，我很開心。」

林志穎同陳若儀結婚逾13年，育有大仔Kim及雙胞胎Jenson、Kyson，一家五口幸福美滿，而林志穎去年更曾喺社交網晒出Kimi背影相，只見當時Kimi身高已經超過有着172cm嘅林志穎，剩係個背影已經迷倒萬千少女，獲得唔少網友激讚繼承咗父母優良基因。而日前喺內地開騷嘅林志穎，亦主動同觀眾分享：「Kimi從《爸爸去哪兒》到現在已經10年了，那時候還這麼小，慢慢的現在嘟嘟嘟嘟嘟，他已經比我高大還帥，現在和我稱兄道弟，我很開心！」