奧斯卡︱賴恩高斯寧唱《芭比》Ken歌搶盡風頭　同片另一首贏獎

《第96屆奧斯卡金像獎》提名歌曲表演環節中，在《Barbie芭比》飾演Ken的加拿大男星賴恩高斯寧（Ryan Gosling）雖然失落最佳男配角，但同時憑演唱大熱歌曲《I'm Just Ken》提名最佳原創歌曲的他仍然賣力表演，一開始先在座位戴住帽子唱歌，脫下帽子後邊唱邊走到台上，片中拍檔包括加拿大華裔男星劉思慕與一眾舞蹈員一起伴舞，更有美國樂隊Guns N' Roses結他手Slash驚喜現身演奏，場面熱鬧！

賴恩在台上扮揮拳打爆道具板，高潮時更落台先後將咪遞向《芭比》導演Greta Gerwig與澳洲女星拍檔瑪歌羅比（Margot Robbie），以及憑《可憐的東西》（Poor Things）提名影后的美國女星愛瑪東史（Emma Stone），讓她們加入演唱。

最佳原創歌曲最後由《芭比》另一首提名歌曲《What Was I Made For?》奪得，演唱該曲的美國小天后Billie Eilish與作曲人哥哥Finneas O'Connell一起上台領獎。今次已經是他們第2座小金人，上次是憑《007: 生死有時》主題曲《No Time To Die》贏獎。