髮型持久小技巧　營造蓬鬆立體感

最近天氣潮濕，頭髮容易出油扁塌，尤其是細軟髮質的女生，即使已經洗好頭髮，花了很多心機整理頭髮造型，但一出門就已經瞬間失去光澤和蓬鬆感，也會變得油膩。不過其實只要掌握以下幾個小技巧，就能維持空氣感且柔順的髮型一整天了。

1.直髮夾

大家普遍會使用直髮夾或曲髮夾整理頭髮造型，但有時候會因為趕時間而沒有把頭髮分層和一小小簇地，而是取出大把髮束地夾，這樣會讓頭髮受熱不均，不但令造型沒有層次感，更會令頭髮沒有蓬鬆感，導致扁塌得更快速了。除了分層次夾出造型之外，還可以先用直髮夾夾彎髮根位置，再放下頭髮，讓它有3至5秒的冷卻定性，讓頭髮看起來更豐盈，髮型也可以更長時間維持。

2.吹頭髮

用直髮夾之前，頭髮是否乾爽也非常重要，因為頭髮處於半乾半濕的狀態時，所做的任何捲度都無法被定型，加上頭髮未完全乾掉時使用熱工具，會導致髮絲更容易受損，因此一定要先將頭髮吹至全乾後才做造型，才能好好維持髮型。此外，吹頭時可以利用圓梳幫助，沿著頭髮分界綫取出髮絲，緊貼髮根處放入圓梳，再用風筒的熱風吹3至5秒，也可以用髮捲代替，吹出蓬鬆感的髮型。

3.定型產品

最後如果以上兩個方法還是沒能拯救細軟頭髮，則可以善用頭髮定型產品，維持髮型立體、營造細微的綫條感。不過使用定型噴霧時同樣需要技巧，建議距離頭髮10至20厘米左右，如果噴霧較強勁可以拉到更遠距離。也可以嘗試把噴霧噴在頭髮內側，尤其是強調蓬鬆效果的定型噴霧，一直噴在頭髮表面是無法達到效果，噴的時候手要同時撥鬆頭髮。至於細軟髮質比較難塑造立體感造型，因此要避免使用具有重量的定型產品，無論是髮蠟還是噴霧，都要注意產品質地是否厚身或含有較多水分，可以選擇較乾身的髮泥產品，提高髮型厚度。