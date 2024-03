奧斯卡︱愛瑪史東大熱封后自爆太興奮整爛裙

美國女星愛瑪史東(Emma Stone)憑話題作《可憐的東西》(Poor Things)以大熱門姿態捧走今屆《奧斯卡》影后!

愛瑪擊敗另一大熱《花月殺手》(Killers of the Flower Moon)的Lily Gladstone之外,亦同時擊敗多位超強對手包括《大師級愛情》(Maestro)的英國女星嘉莉慕萊根(Carey Mulligan)、《墮下的對證》(Anatomy of a Fall)德國女星Sandra Hüller以及《泳不放棄》(Nyad)的美國女星安納貝寧(Annette Bening)奪獎。

今次是愛瑪繼2017年《星聲夢裡人》(La La Land)之後再獲《奧斯卡》最佳女主角。之前愛瑪已憑《可》片中先後在《金球獎》、「英國奧斯卡」《英國影視藝術文化學院頒獎禮》、《Critics Choice 頒獎禮》以及多個美國影評人協會獎上獲影后殊榮。

事隔7年再獲肯定的愛瑪,上台領獎時表現興奮,她笑言整爛條裙:「我條裙爛咗。我認為係喺《I’m Just Ken》表演時發生。」而她亦表示自己嗌到聲沙。此外,她也有多謝片中幕前幕後工作人員,其中她就點名多謝與她二度合作的導演Yorgos Lanthimos並多謝他創造片中角色Bella Baxter。被音樂催落台的愛瑪表示:「我知道我要埋尾,但我真係想多謝我家人。我阿媽、我細佬Spencer、我老竇、我老公Dave,我太愛你了。而最重要嘅係我個女,佢3日後就3歲,佢令我哋個生活變得五彩繽紛。我好愛你,我個女孩。」

《可》故事講述愛瑪飾演的年輕女子被古怪科學家救活,賦予全新生命。復活後的她,成熟女性外表之下是猶如小孩的心智,天真好奇、隨心縱慾、不受束縛,對未知的世界如饑似渴,因而與縱情聲色的律師私奔,追求極致的自由。愛瑪在片中有大量大膽裸露性愛場面。