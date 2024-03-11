陳喬恩結婚2年屢傳「生唔出」　激罕回應「關你屁事」

台灣女星陳喬恩同馬來西亞富二代老公Alan向來恩愛，不過2022年結婚至今嘅2人就因為至今都膝下無子嘅關係，導致不時傳出陳喬恩急求子，否則「抱孫心切」嘅奶奶就會搵人幫手生，或者陳喬恩備孕失敗，需要靠藥物緩解情緒等傳聞。對此，陳喬恩終於反擊道：「老娘過的滿爽的，生不生關你屁事。」

尋日（10日），陳喬恩喺社交網突然Po文表示自己出道22年，每次見親呢啲造謠者嘅荒唐言論都一頭霧水，以前更會嬲到想提告，但又覺得應該唔會有相信呢啲離奇傳聞，並晒出幾個不實言論「陳喬恩再不懷上，婆婆（奶奶）就要讓外面的女人生孩子，帶回家讓陳喬恩抱養」、「陳喬恩的公婆急着抱孫，一直在催她，幸好老公比較貼心都會幫她擋下來」、「陳喬恩備孕許久沒成功，須靠藥物緩解情緒」等。對此，陳喬恩認為「媽媽」係呢個世上最偉大嘅職業，陳喬恩本人亦對「媽媽們」深感敬佩，認為佢哋應該被尊重、被愛，而每個人都有權利同自由選擇自己想要嘅生活方式，因為人剩係活得一次，並強調自己即將45歲：「我摸着我的心，我聽自己心裏的聲音說着～我真愛當下的這個我。」

此外，陳喬恩亦補充道：「生孩子並不是我此刻人生的第一追求，我也不覺得如果不生孩子，我的人生會有多麼的不完整，或者不完美。」不過由於係公眾人物嘅關係，引嚟唔少人關心佢幾時生兒育女，陳喬恩亦幽默地正面回應道：「那個……姊都要45歲了，你們覺得有必要這麼拚嗎？」文尾更鬧番造謠者道： 「And其實只要一句，老娘過的滿爽的，生不生關你屁事～oops」認真俏皮。