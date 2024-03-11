漢堡炸魚薯條　做小店生招牌

有時搵到間美味的特色小店，總會有一種滿足感。近來有新開小店以漢堡和炸魚薯條作主角招徠，亦有餐廳新推特色的主題漢堡，想來個輕便午餐或晚餐都無問題。

香口炸魚薯條

香港人愛吃煎魚或蒸魚，外國人就喜愛吃炸魚。剛於上環開設新分店的英式炸魚小店，親民價的午市套餐有頭盤、主菜和飲品，主菜的炸魚，有來自新西蘭的藍鱈魚、冰島黑線鱈魚或格陵蘭島的大比目魚等選擇外，還有特別選用在本地魚場採購的新鮮鱸魚作香煎，配薯蓉吃夠晒滑。其他菜式還有烤雞半隻或橄欖油炒香蒜片辣椒意粉等，因應新分店開幕，現時於指定時間到分店外賣自取任何炸魚，可享買一送一優惠。

靚牛肉漢堡

吃漢堡，最緊要有Juicy的肉汁和口感。剛於中開始的概念漢堡店選用頂級黑安格斯牛扒及和牛牛扒入饌，招牌的豪華平鐵漢堡包，富油香的牛肉配自家製醃漬酸瓜、洋葱、蛋黃醬和美式芝士，分量十足。豬仔與芝士以澳洲黑安格斯牛肉、自家製煙肉、洋葱和松露醬等配搭。新宿海陸雙拼以和牛肉餡配龍蝦天婦羅，另外還有香辣雞肉做主角的水牛城比利和蟹餅做主角的聖莫尼卡媽絲等選擇。漢堡以外，大家可揀選三重煮脆薯、御好燒薯條、波士頓薯條或香脆法式薯條作搭配，再來一杯冷凍吉士或吉士奶昔，邪惡又滿足。

冰火漢堡

成日都話美食要趁熱食，其實有時凍食一樣得。銅鑼灣一間素以意大利古老食譜作賣點的小店，近日餐廳推出2款新漢堡。流心芝士漢堡以鮮肉加車打芝士混合，配80日發酵的醬汁煮煎，鮮嫩爆汁。另一款期間限定的冰火二重奏意大利雪糕漢堡，麵包內是冰涼的意式雪糕，每日供應5款不同口味，客人可揀1至2球雪糕放入內，作飯後甜點最好不過。