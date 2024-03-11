佘詩曼霸氣「現身」宣布開拍《新聞女王2》　黃宗澤同Man姐鍊過

由佘詩曼、高海寧和李施嬅主演的無綫劇集《新聞女王》，去年贏盡收視口碑橫掃頒獎禮，大結局黃宗澤出場埋下伏線，不少人期待續集來臨，今日（11日）無綫終公布好消息。

無綫去年與優酷繼簽署約值人民幣7億元的合作，攜手打造的《新聞女王》一經推出便迅速成為內地和香港的市場焦點，線上線下好評如潮。今日在影視博覽上宣布，將開拍《新聞女王》系列續集，《新聞女王2》預計此劇將在明年年初開機拍攝。

多位劇中主要演員包括高海寧、馬國明及黃宗澤等，現身影視博覽發布會，雖然靈魂人物佘詩曼未有出席，但亦以MAN姐身份拍片：「我文慧心無論去到邊度做新聞，都有佢嘅公信力，就我一個都夠贏你SNK成個台啦。敢唔敢用今晚PRIME TIMES NEWS同我賭？記住，新聞界只有一個新聞女王。」

另外，無綫與阿里巴巴集團旗下大型在線視頻平台優酷繼去年簽署約值人民幣7億元的合作框架協議後，多個項目成績顯著，為進一步加強雙方合作關係，無綫今天與優酷再簽訂深度合作框架協議，宣布預計明年年初開拍《新聞女王》續集。在去年的合作協議下，無綫與優酷攜手打造的《新聞女王》一經推出便迅速成為內地和香港的市場焦點，該劇在收視上表現卓越，連續5周蟬聯收視冠軍，而合作協議中的其他項目《法證先鋒VI倖存者的救贖》和《黑色月光》，目前正在後期製作階段，預計於今年下半年播出。另外，《巨塔之后》將於四月開始拍攝，其他三部劇集包括《正義女神Themis》、《模仿人生》及《夫妻的博弈》也會陸續在今年下半年開始製作。