鮮娛糧｜郭柏妍黃嘉雯夜蒲街拍　Tube Dress晒腿一身戰鬥格

同為港姐出身的郭柏妍和黃嘉雯兩位小花近年備受無綫力捧,她們更經常在社交網派福利,與粉絲互動。郭柏妍和黃嘉雯分別是2020年港姐季軍及2019年冠軍,近年不論拍劇主持,曝光機會都不絕,二人孖住拍街拍福利照相當養眼。黃嘉雯穿上粉紅色Tube Dress,郭柏妍則以大紅色Tube Dress迷你裙上陣,齊齊晒長腿。

黃嘉雯留言:「“The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate.” – Oprah Winfrey(讚美和祝福愈多,生命中值得慶中的事也會愈多。)」網民紛紛留言讚她們索到爆核!

有「馬國女神」之稱的林明禎,向來活躍於社交媒體,她也不時出甫,分享家庭生活點滴。可能「女神血統」太強大,林明禎的34歲家姐林詩枝同樣都是靚女一名。雖然她已為一女之母,但她身材其實同樣Fit爆。

近日她在馬來西亞沙灘拍了不少泳衣照,身穿啡色泳衣的她,大騷超強「胸」器,還大晒香肩。而她也分享了影片,穿白色比基尼的她,側身盡露火辣噴血身材。她說她用了兩個月戒掉酒精,才能練成這身段。