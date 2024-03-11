古天樂傾巢而出　公司旗下多部作品率先曝光

影帝古天樂（古仔）主理的「天下一電影」趁「香港國際影視展2024」今日揭幕，披露今年推出的電影片單及相關素材，當中包括古仔與彭于晏主演的《守闕者》、鍾雪瑩擔演的《看我今天怎麼說》，林敏驄與柯煒林主演的《觸電》，以及古仔、周秀娜及劉冠廷主演的《尾隨》等等。

古仔與彭于晏繼《危城》後，相隔8年再度合作拍攝《守》片。戲中扮演執法者的古仔漠視制度，一直遊走黑白之間，及後彭于晏獲上級委派協助古仔，以新研發跟縱系統攜手追緝跨境犯罪活動，期間發現案中有案，而預告片揭露古仔看似亦正亦邪的身份，令電影更添追着性。

至於鍾雪瑩主演的《看》片則以聾人青年生活為題材，交代幾位主角如何無懼客觀限制，用各自方法開拓世界，雖然過程中彼此撞得遍體鱗傷，卻默默引領對方尋找自我。鍾雪瑩坦言：「聾人群體有獨特嘅文化與交流方式，好開心能夠同佢哋相處交流。今之我去學手語，仲參考咗使用人工耳蝸及進行言語治療訓練學生嘅日常生活，以塑造角色。」

另外，古仔、周秀娜及劉冠廷主演的《尾隨》，乃天下一於馬來西亞的首部電影。扮演私家偵探的古仔調查自己的女朋友周秀娜，而這名女子竟是他人的妻子，為到酒店捉姦，他竟放棄追查另一宗為客戶尋找失蹤未婚妻的案件，豈料女方在他離開現場後被殺，而兇手更可能是負責調查案件的劉冠廷，故事追看性十足。