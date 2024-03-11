不老男神︱林志穎杜德偉20年後重聚　食咗防腐劑超癲

台灣不老男神林志穎（Jimmy）與香港不老男神杜德偉（Alex）相隔20年終於重逢，事後2人在社交平台分享合照，引來大批網民留言，大讚兩位是「凍齡爸爸」及「90年代少女殺手」。

林志穎留言：「我們因為音樂而愛上這個舞台，我們因為緣分而成為無話不談的好友，雖然我們都經歷了人生風雨，但幸福的我們都各自有了家庭、還有可愛的小寶貝，在家人好友的陪伴下重新出發回到熟悉的舞台，不管20年、30年我們永遠會是互相默默加油打氣的摯友，有聊不完的話題，看着彼此向前邁進，祝福彼此，願我們都能夠把這正面的力量帶給更多人。我們這兩隻老虎，一起加油！」

杜德偉亦有回覆林志穎：「一起加油！」他之後亦在社交平台po合照，並留言指：「昨天晚上的重逢，原來一晃就是二十年，真是奇妙的人生！命運曾經將我們緊緊繫在一起，幾乎每天都想相見，但又沒有原因的分開了各自過着自己的生活，只有偶爾在媒體上看到你的消息，有種既熟悉又陌生的感覺，是所為的君子之交嗎？但情一直都在心中沒有變過，昨晚我們的重遇更確定了這是不會改變的事實。看着你經歷了這麼多一路走來，真的非常不簡單，其實我們都是一樣的披荊斬棘到了今天。和你的相聚雖然短暫，但感覺一點也沒有變啊，就像當年Jimmy和Alex在一起的日子，簡單而純淨。我們兩人生的下半場正式開始了，但願我們可以都為這奇妙人生安排給我們的一切而努力，我永遠會是和你互相分享、互相鼓勵的對象，就這麼說定了！」

兩位男神激罕合照，即引來大批網民留言，「2人都是凍齡爸爸喔」、「不可思議的凍齡最佳代表」、「兩位90年代少女殺手」、「時光回到那個時候」、「難得兩個都沒改變！」