方皓玟認多人追　預告閃婚不要驚訝

和日籍丈夫離婚2年多的歌手方皓玟（小明）今天（11號）舉行歌迷聚會，穿上腰間開窿的西裝褸，除騷出23吋纖腰外，還隱約透bra邊，相當性感，她說：「咁耐冇同Fans聚會，梗係要畀啲嘢佢哋睇啦，不經不覺我出道咗25年，啲骨膠原隨時日開始流失，但我仲有少女心嘅，所以一陣會唱番啲少女時代嘅歌，都係挑戰嚟嘅。」

問到她心情靚爆是否有追求者，她大方承認一向有人追：「仲有幾個，都幾好嘅，依家觀察梗，但都好啱傾，大家都係目標一致為事業衝刺，我5月生日，唔知佢有冇誠意嘅表現

呢？（如果對方求婚呢？）我有鋪閃婚癮，所以如果我宣布閃婚，大家唔好驚訝，睇吓佢送嘅戒指幾卡再諗啦，（對方是圈中人？）圈外生意人，細過我嘅，（外籍人士？）以前細個崇洋啫，但瀨過嘢（指離婚）後，唔鍾意外國人囉，佢係香港人，我就唔係好睇樣，但對方都唔差嘅。」又指囝囝接受媽媽的一切，只要她喜歡就可以。

除大行桃花運外，小明亦謂大行事業運，指將推出和男歌手合唱的新歌，但大賣關子說：「佢一定會令大家驚喜嘅，連我自己都驚喜，諗唔到佢肯合唱，（係邊個？）佢呢排都有騷身材嘅，（係咪MIRROR成員？）唔好再估啦，我唔識講大話。」但她又問其一身打扮是否似Anson Lo還笑話可跳對方舞步，未知是漏口風，還是故弄玄虛。