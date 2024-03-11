古天樂變爛Gag王　叫人睇天氣報道先知佢演乜新角色

香港國際影視展2024今日（11日）舉行，當中以鄭保瑞導演，古天樂、任賢齊及林峯主演的電影《九龍城寨之圍城》以及佘詩曼、林峯、羅子溢、陳靜、王敏奕與許紹雄演出的劇集《家族榮耀之繼承者》最受注目，作品中的多位主角也有現身撐場，並在台上分享感受。

預告片中，古天樂（古仔）與多位演員在《九》片中動作連場，他在片中角色叫「龍捲風」，主持問他如何為角色做準備工夫時，他笑言：「睇多啲新聞同天氣報道，就知龍捲風係點。」主持未有被難倒，反問對方：「你個角色應該係好鍾意講爛gag。」導演鄭保瑞接口：「你講中咗。」令全場大笑！任賢齊聲稱被騙，講明飾演「大佬」不用動手，但正式拍攝時卻被安排跟年輕演員對打。

至於佘詩曼雖然因工作關係未能到場，但也有拍片支持，非常有心，她表示：「好開心參與拍攝，見到好多老拍檔，亦同好多新對手合作，拍攝過程開心順利，好期待見到製成品。」林峯透露今次是第6次跟阿佘合演情侶，講到合作感受，他說：「好舒服，開拍前幾個月同佢見面，大家仲話好耐冇合作，點知不足半年再有機會合作。」而羅子溢在預告片內跟王敏奕及梁諾妍有感情戲，被指艷福無邊，他指是呈現劇情需要：「好多嘢要顧，包括情劇推進同女對手感受。（你自己嘅感受呢？）冇咁多空間去諗。」王敏奕自稱飾演羅子溢的小秘書，身旁的陳靜聽到即時爆笑。至於許紹雄與阿佘再次演父女，許紹雄自言

兩人演父女的次數多到數不清，故去兩人年索性上契。