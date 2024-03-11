M3版MacBook Air　有力做打機神器？

Apple一如傳聞在這個春季發表新產品，主角是配備M3晶片的MacBook Air（簡稱MBA），相較M1晶片版本快 60%，內置16核心神經網絡引擎更令它擁有上佳的AI運算能力，以此運行AI繪圖工具《Stable Diffusion》便有很高的圖片生成速度。採用鋁金屬一體式機身，厚度少於1.2cm，並經過陽極密封處理，減少指紋問題。尺寸則有13吋及15吋選擇，統一採用Liquid Retina屏幕，亮度500nit，輸出亮麗飽和，可視角度仲相當高。

新機同時支援硬件加速網格著色和光線追蹤，打機時光線、反射和陰影更加精準。開啟《Resident Evil 4》測試，全屏幕會自動進入遊戲模式，開盡最高畫質，全程細緻流暢且機身保持低溫，證明有力成為新一代打機神器。其他配套包括精妙鍵盤與Touch ID、Wi-Fi 6E、MagSafe充電口、兩個Thunderbolt連接埠、一個3.5mm耳機插口、1,080p FaceTime HD相機及Dolby Atmos音響系統等，電池可用18小時，比不少Windows筆電長氣。

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