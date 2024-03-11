Gin Lee默契大考驗　分享最有趣時刻竟然係…

歌手李幸倪（Gin Lee）、馮允謙（Jay Fung）、梁業（肥仔）及李駿傑（Jeremy），將於本月30日假會展舉行《拉闊音樂會LAVA — FATBOY x GIN LEE x JAY FUNG x JEREMY》，日前4人為是次音樂會拍攝「拉闊自爆Moment」及挑戰「拉闊最『爆』默契大考驗」宣傳片，各自講出不同最「爆moments」，更在演出前進行默契大考驗，為音樂會做好準備。

Gin Lee先分享到電台最有趣的時刻：「嗰陣我係完全唔識講廣東話，但成個訪問都要用廣東話，所以嗰次我都幾難忘！」她現在廣東話進步不少，肥仔更建議她可以「Rap」廣東話。Jay分享最近上電視節目表演時，不慎「爆胎」，幸好沒有人發現，工作人員亦立即幫忙修補，但亦成為Jay於舞台上最「瘀」的Moment。

肥仔透露做專訪時最尷尬的事：「有一次我生日嘅第二日，同Edan（呂爵安）一齊做訪問，當日有記者朋友拎咗蛋糕出嚟，我以為係同我慶祝，原來係叫我捧住個蛋糕幫Edan慶祝生日！」生日被遺忘的Fatboy感到傷心又尷尬，3位LAVA成員聽見後也立即安慰他，表示記住他的生日。

剛完成16場MIRROR演唱會的Jeremy，則分享在跳舞時最驚喜Moment：「第二場演唱會我事前冇拉筋，跳緊Music Break嗰陣，我突然間抽筋，但我仲要跳一啲落地嘅動作，我當時要忍住大腿抽筋嘅痛去完成隻舞！」

除了分享個人「最爆」時刻，4位主角更挑戰難度一同擺出題目動作，首兩個動作分別是﻿翹手單腳企及模仿韓國女團BLACK PINK「擺Pose」，當然都難不到4位主角，快速並有默契地完成，但要挑戰難度最高的「中國風千手觀音」動作，令到四位主角大叫「救命」，肥仔更要拗腰完成動作，不愧為跳舞擔當。