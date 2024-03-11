泰國男神Win來港獲數百粉絲撐埸　打算買呢樣嘢做手信

泰國男神Win（Metawin Opas-Iamkajorn）與菲律賓女星Janella Salvador主演的電影《Under Parallel Skies》今晚（11日）在港舉行世界首映，男女主角聯同該片導演Sigrid Bernardo及監製范鴻志現身支持，人氣強勁的Win吸引數百粉絲捧場，場面墟冚。

Win表示能夠在港參與今次首映，大感開心及榮幸，問到對票房有何期望？他坦言：「對電影非常期待，因為大家好畀心機拍攝，希望大家睇得開心，但大家可能會睇到喊。」至於Janella稱不敢對票房有任何期待，只希望大家享受電影。問到若有好票房會否派福利？兩人笑言有何不可。

片中Janella在港打工，Win則是來港尋母，問到他們會否接受異地戀或跟外國人拍拖？他們都拒絕異地戀，但接受外籍戀人。由於電影在港取景，他們都希望有機會重臨拍攝舊地，但可惜兩人明天便離港，問他們可有買手信回去？Win稱會買豬肉乾，Janella表示想買，但沒有時間，笑言惟有帶愛心回去。

提到Win昨晚參與亞洲電影大獎時跟梁朝偉集郵，他謂很開心參與昨晚盛典，問到可有跟梁朝偉交談？他說：「傾咗少少，佢有恭喜我。（想唔想同佢合作？）如果有機會，當然非常願意。」同場導演大讚兩人除了感情戲交足戲外，單人場口無論眼神及演繹均非常到位，令她大感驚喜，她又讚Win十分窩心，在泰國為開戲準備時，他為大家準備了甜品美食。