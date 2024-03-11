慾女愛鮮肉　唔嗒唔舒服

男人見到索女就會有衝動，其實女人亦一樣，見到心儀男人亦會充滿慾望，就以似日本AV界嘅「慾女遇上小鮮肉系列」咁，當中嘅女主角對小鮮肉情有獨鍾，一見到就要勾引對方瘋狂縱慾，否則就會周身唔舒服！

齊齊尋歡

喺Madonna出品嘅《用配對應用程式馴服了最愛的年輕人》入面，五十嵐美月及椎名由奈呢兩位人妻，唔單係好姊妹，仲同病相憐，備受老公冷待。不過最近美月就話畀由奈知，佢嘅性生活相當美滿，因為學識咗用交友程式溝小鮮肉上床，由奈聽到之後心郁郁，跟住佢就有樣學樣，好快就結識到小鮮肉結弦，年輕力壯之餘仲聽教聽話，喺床上任由奈玩弄，令由奈對佢愛不釋手！後來由奈帶同結弦，再叫美月約埋小鮮肉一齊嚟個四人大混戰，實在太淫亂喇！

大送秋波

於片廠犬推出嘅《淫亂爆乳教師的淫語授業》當中，濱邊桃音係一位英文教師，平時待人接物斯文有禮，所以得到好多人尊重，不過佢有一個特別嘅嗜好，就係勾引年輕小鮮肉上床！桃音喺校內物色合心水嘅後生仔，然後向對方大送秋波，搞到對方硬晒軚之後，就齊齊去保健室，首先教授對方各種充滿淫猥意味嘅英文字，然後再剝光豬上床，以實際床戰授課。雖然桃音相當大食，但係小鮮肉長戰長有，令佢感到非常滿足。

填補空虛

片廠DAS!炮製嘅《男性募集 年下童貞之全力奉仕口技》，講述男主角英孝喺街上見到一張海報，寫住招募體格強壯嘅男仔，最重要嘅係待遇優厚，於是佢就膽粗粗去應徵。而接見佢嘅竟然係又索又好波嘅貴婦橘瑪麗，原來女方早年喪偶，一直芳心寂寞，於是招募壯男嚟填補空虛！由於英孝身形大隻又靚仔，於是就招佢為入幕之賓，但係要令橘瑪麗滿足絕對唔簡單，除咗要雄風強勁，仲要舌技精湛，幸好英孝喺呢方面都唔弱，結果獲得橘瑪麗長期「聘用」。

簡評

男人同女人都有生理需要，只不過係女方比較保守少少同含蓄少少咁啫，所以講到鹹濕，女人絕對唔會輸畀男人㗎！就好似今日為大家介紹嘅「慾女遇上小鮮肉系列」咁，就可以睇到班慾女點樣將慾火瘋狂地發洩喺一班小鮮肉身上喇！喺3部作品中，本仙最鍾意五十嵐美月及椎名由奈主演嘅《用配對應用程式馴服了最愛的年輕人》，一來由奈魅力滿分且身材豐滿，二來劇情描寫得有紋有路，最後仲加插一場四人淫亂床戰，為作品增添高潮！