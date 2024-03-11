ROVER專注做音樂　正籌備第2首新歌

樂隊ROVER四子陳鎮亨（亨仔）、卓金樂（Kim）、王希晉、雷濠權（Jason）晚上在奧海城譚仔三哥米線試食成全新推出期間限定「酸菜湯好Duck Duck米線」及小食「烤烤味彩椒墨汁腸」及「黑芝麻奶蓋豆乳特飲」，亨仔最為食邊拍照邊吃過不停，又分甘同味向隊友「𧶽食」，四子更合卺膠杯分享飲品，相當搞笑。

最近成軍出道的ROVER極速迎來第一個搵真銀活動，希望陸續有來，亨仔指當三哥是「飯堂」一星期幫襯四，更嗜辣能吃特辣，其他成員笑稱未能吃太辣，但偏偏喜歡吃辣。問到唱歌不擔心食辣影響聲線﹖亨仔說：「冇乜影響，由細食辣食到大，習慣晒。」其他成員則指會在唱歌表演前忍口，暫時不叫辣。

工作方面ROVER指會專注做音樂，正籌備第2首新歌，其他工作安排交由公司決定，不過，也透露為P1X3L主持的綜藝節目客串，更預告會在節目中給大家驚喜。問到他們是否玩得？亨仔即取笑希晉很小器，很容易嬲，但四人現在好似參加《全民造星V》比賽時一樣經常見面，好似兄弟親人，「小器」的希晉則笑言當亨仔是仇人。

亨仔與Kim近期為陳蕾演唱會做嘉賓，亨仔覺得相當難忘，可能一生人就只有這一次機在紅館表演，所以相當珍惜表演機會，Kim指初踏紅館很緊張，後來決心放開去表演。希晉笑說：「我同Jason淨係喺台下睇。」Jason笑說：「都係嗰句，一眼都冇望過我哋。」

講到陳蕾邀請形象插水的學員魏念恩（Nathan）上台表演惹起爭議，他們指綵排時大家也有傾偈，但也沒有談及之前發生的事，給予對方空間，問到Nathan是否有意出道？Kim則說：「佢冇講話想或者唔想出道，以我所知佢依家都返緊工。」