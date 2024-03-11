Alton拍MV全力以赴　粉絲期待再出新歌

男圑MIRROR成員Alton（王智德）早前推出首支個人單曲《非物質文化遺產》，透過MV傳遞出鼓勵及相信自己，不要害怕跟世界步伐不一的訊息。在MV中，Alton陷入瘋人院之中，被大量精神失常的瘋人包圍，但他依然清醒，未有被逼到變瘋！他表示：「其實大家都有自己嘅世界，當你同人哋唔同嘅時候，人哋可能會覺得你傻傻哋，但當你知道自己揸住啲乜嘢宗旨，堅持緊自己諗法嘅時候，你自己就會好清楚知道嗰樣嘢未必係傻。」而在眾多場群戲中，他最喜歡與一眾Dancers及演員在鬥力的畫面，每一Take他都博到盡，猶如全力做Gym，不過Alton笑言：「我覺得係好玩過做Gym，因為好多人一齊參與，睇到個畫面，就覺得幾靚。」

Alton選擇了最在行的說唱模式去講故事，他介紹到：「早前演唱會有自己Solo嘅部分，行到台前表演時就喺度諗，觀眾想聽我唱啲咩呢？所以歌曲一開始就問『你期待啲咩？想聽啲咩，記得畀掌聲。』同觀眾溝通下，問完大家，就繼續講下故事。我同聽眾都會有自己嘅故事，但最後搵出口嘅方法都係一樣，就係你有幾信自己，同埋喺自己工作同生活入面，乜嘢力量可以令自己企番起身，寫完歌詞之後覺得，其實嗰個向上爬嗰啲力量，咪就係非物質文化遺產！」他又特別跟導演溝通，發現最洗腦的一句Hook，就是「個世界大快，快到出界」這句歌詞。

其粉絲「蛋白粉」都十分期待他再推出第二首作品，Alton直言：「我喺演唱會彩蛋演出，用咗9000千幾人嘅力量去勒索公司，唔知會唔會成功，但未來嘅嘢好難講，但做咗第一首歌，我嘅歌詞又都係叫人有希望嘛，所以自己都會有希望嘅，希望之後會有多啲唔同類型嘅作品畀大家睇到啦！」