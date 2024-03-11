乳神變身　全方位吸金

做藝人要多棲發展至能搵真銀，而呢條金科玉律放喺Cosplay界同樣啱用，好似來自烏克蘭嘅性感女Coser Irine Meier咁百足咁多爪，實行全方位吸金，絕對係胸大有腦嘅叻女呀！

露肉度高

放眼睇吓家陣嘅性感女網紅，唔少都身兼多職，從模特兒到女主播等都有，但係好似出生於烏克蘭敖德薩嘅Irine Meier咁，涉足範疇多之餘，仲要瓣瓣掂搵到錢，真係冇幾多個人可以做到，難怪佢獲封為Cosplay界吸金女王。

至於Irine點解能夠咁成功呢？所憑嘅唔單止係五官標致嘅靚樣，更在於前凸後趷嘅火辣身材，尤其係嗰對36F純天然巨乳，加埋佢一啲都唔吝嗇展現身材，每個造型嘅露肉度都相當高，成功吸引網民嘅目光。事實上，早喺高中時期已經活躍於歐洲Cosplay界嘅佢，憑住年輕貌美及扮嘢功夫而薄有名氣，同時作為日本動漫迷嘅佢，更經常到日本參加Cosplay活動，令佢嘅知名度遠播亞洲地區。不過講到佢成名之路，就不得不提2021年嘅一次Cosplay活動。

聲名鵲起

話說當時打算參加美國一場動漫展嘅Irine，諗住化身成巨乳版黑寡婦，於是佢將變裝過程拍低，並分享到個人IG帳號。須知道佢本身奇峰凸出，着上貼身嘅黑色戰衣更係營造出Big爆嘅養眼效果，因而迅速喺網上引起關注，更令佢一夜間聲名大鵲！

Irine坦言冇諗過呢輯相同影片竟然會引嚟熱烈回響，更冇諗過因此而人氣爆升，不但接二連三獲得全球各地Cosplay活動邀請，而佢亦食住個勢推出性感寫真，同時更開設埋Youtube等網絡頻道，進軍打機女主播行列，又化身成美食專家分享全球各地嘅美食。事實上，早喺佢喺Cosplay界成名前，已經常用筆名為俄羅斯嘅飲食雜誌寫美食專欄，尤其專精西班牙菜及墨西哥菜，更自認係當中專家。此外，佢又開設私人會員平台，為粉絲獻上大尺度嘅Cosplay寫真，真係百足咁多爪，又瓣瓣都吸到金呀！

Profile

出生地：烏克蘭敖德薩

身高：167cm

三圍：36F-24-36

經常喺網絡社交帳號分享性感Cosplay寫真嘅Irine Meier，憑住火辣身材及美貌而贏得超高人氣，不過如果想睇到更大尺度嘅寫真，便要到佢嘅私人平台成為會員至得喇！