【是日通勝】

農曆二月初三

甲辰年 丁卯月 乙亥日

吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：入學、動土、出行

忌：嫁娶、栽種、成服

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：29、47、36

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：工作運稍遜，只有將勤補拙才可走出困局。

金牛座：沒必要的比較可免則免，煩惱會離你而去。

雙子座：各方面的運勢都不錯，可望迎來愉快一天。

巨蟹座：堅持為目標努力，運氣差也不能阻你成功。

獅子座：身心不在狀態，重要事宜留待明天才處理。

處女座：趁運氣好加把勁，謀事易看到成功的希望！

天秤座：投資策略可以進取一點，容易有意外收穫。

天蠍座：財運有點差，落實重要投資決定前要三思。

人馬座：謀事要按部就班，急於求成只會弄巧成拙。

山羊座：話頭醒尾，有力解決大小難題，處變不驚。

水瓶座：情緒低落，頭頭碰着黑，不宜作重要決定。

雙魚座：運勢總會有起有落，凡事要向好的方面想。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）羊 遇貴人

（跌）蛇 易破財

鼠：工作上懂得以退為進，易獲得好成績。

牛：跟同事加強合作，事業運可止跌回升。

虎：感情問題要正視，否則會有分手可能。

兔：凡事要適可而止，暴飲暴食有後遺症。

龍：職場上易遭小人誣陷，要提高警覺性。

蛇：是日沖煞，投資運差，勿信小道消息。

馬：自吹自擂惹人厭，必須改善人際關係。

羊：貴人力撐，展現才華時機，不要錯過。

猴：不宜隨便對異性評頭論足，易惹麻煩。

雞：做事踏實，不紙上談兵，就會有佳績。

狗：和氣生財，致力改善人際關係冇蝕底。

豬：事業運穩步向上，但受感情問題困擾。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

干支生剋

六十甲子是由十天干，即甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸，十二地支即子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥，循環組合而成，即甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳……至庚申辛酉、壬戌、癸亥而止。當中之組成可以分成天干地支五行相同、天干生地支、地支生天干、天干剋地支、地支剋天干。

天干地支五行比和是甲寅、乙卯、丙午、丁巳、戊辰、己丑、庚申、辛酉、壬子、癸亥。五行天干生地支是甲午、乙巳、丙戌、丁未、戊申、己酉、庚子、辛亥、壬寅、癸卯。五行地支生天干是甲子、乙亥、丙寅、丁卯、戊午、己巳、庚辰、辛丑、壬申、癸酉。五行天干剋地支是甲辰、乙未、丙申、丁酉、戊子、己亥、庚寅、辛卯、壬午、癸巳。五行地支剋天干是甲申、乙酉、丙子、丁亥、戊寅、己卯、庚午、辛巳、壬戌、癸未。

此單一天干地支之關係是否協調，是否有情相生或無情相尅，是進入四柱八字研究的重要學問。