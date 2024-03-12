娛圈單打︱呢位千金索到爆 難怪老竇也起痰

好靚，真係好靚！講緊嘅係特朗普女兒伊萬卡特朗普！她日前偕老公、女兒，應邀出席印度富豪兒子的婚前派對，為了入鄉隨俗，穿起一身印度傳統服裝，化身印度西施，靚到沊一聲！難怪老竇都曾口出狂言，形容伊萬卡索爆，若非她是自己親生女，一定會起痰狂追！

嗱，今年底美國大選已鐵定重演4年前特朗普鬥拜登局面，兩位七老八十的老人家，是但一人會跑出掌握美國核按鈕，對全球來說，老人政治肯定係不幸大於幸！

但撇開兩老能力高低不談，就談身邊人，特朗普索女伊萬卡，必然遠勝拜登不肖子亨特。呢個不肖子醜聞纏身，被指嫖賭飲蕩吹乜都齊，仲借阿爸個朵在烏克蘭斂財，總之就係麻煩友。有人形容拜登一生最錯，就係縱容不肖子敗壞門風，一啲都冇誇張。

反觀伊萬卡內外兼備，本身高學歷之餘，亦有幫老竇手做生意。直到老竇成為美國總統，她即擔任白宮高級顧問，比起老竇經常胡言亂語，伊萬卡顯然大方得體得多。就算老竇未能連任，她亦繼續做親善工作，誓要為老竇回朝出謀獻策，化身最美公關！好似去年以巴戰爭爆發，她即同老公飛去以色列，前赴受襲村莊慰問居民，擺明對政治仍有野心。

對於遠在亞洲的香港人來說，有個美女養養眼，點都吸引過睇兩個老人家大鬥法。不過咁，特朗普的極右主張，不嬲喺國內有極大爭議，連帶伊萬卡都備受抨擊。例如今鋪去飲咁，明明鬼火咁靚，一樣有網民留言鬧佢着得唔好睇、好Cheap同好蠢。哈哈哈，看來美女也難以討好全世界。