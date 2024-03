李彩演5月單飛來港！玟星下月假麥花臣舉行個唱

韓國女團MAMAMOO成員玟星將於4月20日假旺角麥花臣場館舉行《Moon Byul 1ST WORLD TOUR IN HONG KONG [MUSEUM : an epic of starlit]》演唱會,是她首次以個人身份在香港開騷。

為了慶祝玟星這個重要的日子,主辦單位宣布預備合照、歡送、簽名海報等多種福利來回饋歌迷。意想不到是玟星更為香港觀眾送上超級珍貴的1對1單人合照機會,勢必掀起搶票熱潮。

玟星作為MAMAMOO的成員,以強勁的唱功和說唱能力迅速在K-pop界中嶄露頭角。而她以個人出道的成績亦十分亮眼,自2018年首張專輯《SELFISH》,到之後的《Dark Side of the Moon》均取得極高銷量,而她剛推出的新專輯《Starlit of Muse》不但跟今次演唱會的名字互相呼應,其主打歌《TOUCHIN&MOVIN》既被譽為極具中毒性和個人風格,而其MV在YouTube的點擊率亦輕鬆衝破1,200萬次大關,大受歡迎。

另一邊廂,限定女團IZ*ONE出身的女歌手李彩演宣布將於5月1日首次單飛來港,在旺角麥花臣場館舉行《LEE CHAEYEON 1st FANMEETING UNI-CHAERISH in HONG KONG》粉絲見面會。李彩演首個巡迴粉絲見面會,今年初在韓國揭開序幕,見面會以「CHAERISH UNIVERSITY」大學校園為主題,彩演化身校園中「最理想的前輩」,與粉絲度過愉快的「校園時光」,當然不少得彩演的勁歌熱舞。

李彩演於今次見面會為準備準備一系列豐富福利,包括簽名拍立得、團體合照、簽名海報、全場擊掌、限定小卡,切勿錯過跟李彩演近距離見面的機會。