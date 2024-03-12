東方日報C1：施利安一擊即中稱帝　愛瑪封后High到爛裙

《第96屆奧斯卡金像獎》舉行前，場館附近發生大型反戰示威，執法人員早已預計有反以色列示威而特別封路，但仍有近千名示威者佔領附近街道，會場大門亦被堵塞，有嘉賓選擇提早落車步行。以戰爭為題材的《奧本海默》成為全場大贏家，除擊敗一眾強敵勇奪「最佳電影」外，英國導演基斯杜化洛倫（Christopher Nolan）憑該片首奪「最佳導演」，還有「最佳攝影」、「最佳剪接」及「最佳原創配樂」多個技術獎。男主角施利安以熱爆姿態擊敗同為大熱、《滯留生》（The Holdovers）美國男星保羅基安馬提（Paul Giamatti）等登上影帝寶座，首獲奧斯卡提名便一擊即中，認真巴閉！

向和平使者致敬

現年47歲的施利安領獎時難掩興奮，他說：「我哋拍攝一部有關一位男人創造原子彈嘅事，無論好與壞，我哋全部都活喺奧本海默嘅世界，所以我想將呢個獎向周圍嘅和平使者致敬。」他又多謝在場的兩名兒子，並自稱「今晚非常驕傲的愛爾蘭人」。《奧》片是改編自二次世界大戰「原子彈之父」羅拔奧本海默的傳記電影，參照其自傳重塑他的一生，去年上映後大受歡迎，全球勁收近10億美元（約78.2億港元）。

另一話題作《可憐的東西》（Poor Things）掃走4獎緊隨其後，除獲得多個幕後獎項外，美國女星愛瑪史東（Emma Stone）亦大熱擊敗《花月殺手》（Killers of the Flower Moon） 的Lily Gladstone等封后，是她繼2017年《星聲夢裡人》（La La Land）後再獲此殊榮；之前她已憑《可》片橫掃《金球獎》、「英國奧斯卡」《英國影視藝術文化學院頒獎禮》、《Critics Choice頒獎禮》等多個影后獎項！

相隔7年再登奧斯卡頒獎台的愛瑪，領獎時非常興奮，還搞笑自爆整爛裙。她揚言嗌到聲沙，又點名多謝第2度合作的導演Yorgos Lanthimos創造她的角色，期間講到唔願停，以致被音樂催落台，她說：「我知道我要埋尾，但我真係想多謝我嘅家人，阿媽、細佬Spencer、老竇、老公Dave，我太愛你喇！最重要係我個女，佢3日後就3歲，佢令我哋嘅生活變得五彩繽紛。」《可》片講述愛瑪飾演的年輕女子被古怪科學家救活，成熟外表下是猶如小孩的心智，與縱情聲色的律師私奔，愛瑪在片中有大量裸露性愛場面。

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