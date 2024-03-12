奧斯卡｜楊紫瓊解釋為何冇直接將影后獎頒給愛瑪史東？

《奧斯卡金像獎》雖然舉行完畢，各個獎項已名花有主，但仍然餘波未了。上屆奧斯卡影后得主楊紫瓊頒最佳女主角給愛瑪史東（Emma Stone）時被見到先將獎座交給珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）並與她一同頒發，原來背後是有原因。

楊紫瓊今日於社交網站貼與眾「影后」一同頒獎時的照片，其中她就解釋自己為何先將獎交給珍妮花來一同頒發。她解釋是希望由愛瑪最好的朋友親自頒獎給愛瑪，楊紫瓊形容珍妮花與愛瑪的友誼就好像她與舊拍檔珍美李寇蒂絲（Jamie Lee Curtis）一樣。而當愛瑪致詞時，站在後方的珍妮花亦被影到替老友「喜極而泣」。

除了楊紫瓊頒獎時惹來談論之外，上屆男配角得主關繼威頒最佳男配角給羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）時亦被對方忽略，在沒有望他一眼之下便拎走個獎。事後亞洲網民均批評羅拔冇禮貌。不過及後有網民發現關繼威有拎手機與羅拔等人一同自拍，而合照時羅拔亦有搭住關繼威的肩膀，似是網民「諗多咗」。

楊紫瓊與舊拍檔關繼威頒獎惹來外界談論之外，「教父」阿爾柏仙奴（Al Pacino）頒最佳電影時亦同樣出現「蝦碌」，他在沒有提及10部提名的電影名字後就拆開得獎信封，並奇怪地表示：「我雙眼見到《奧本海默》（Oppenheimer）」，觀眾沉默一刻才拍手。事後一眾網民談論事件並批評阿爾，而阿爾亦隨即發聲明澄清：「我只想搞清嘅係唔讀出提名電影並唔係我意思，係監製們叫我唔使再講，因為整個頒獎禮經已介紹過提名電影。我好榮幸參與今晚嘅頒獎禮，並選擇跟隨佢哋嘅頒獎指示。」此外，今屆《奧斯卡》公布收視，結果有1,950萬人收看直播，收視率比去年上升4％，成為自2020年以來最高收視的一屆，亦是疫情後最多人睇的一屆。