春雨來臨　舊患關節痛　脊醫教紓緩

連綿春雨，濕濕漉漉，老友記大呻風濕骨痛，有撞傷跌傷舊患的中年人亦覺腰痛膝痛，脊醫王俊華表示，雖然西方醫學上沒有風濕的說法，但春天求助的關節痛個案的確有所上升，患者痛症輕微，可在家做一些紓緩方法，以減輕不適感。

濕度高關節痛或與發炎有關

西方醫學並無風濕之說，為何潮濕落雨令不少人感到關節痛，可有兩種解釋，一）溫度及濕度變化大，引致受過傷及有細菌的關節出現發炎，常見於腰和腳，例如腰椎椎間盤突出、膝關節痛等；二）或是關節功能性問題、舊患創傷，肌肉組織及韌帶組織纖維化導致高壓的關節，受到突然降低的氣壓所影響，令關節變腫，發紅脹痛，限制了活動能力，步行姿勢不順暢，腰肢變得僵硬。

脊醫王俊華指出，假如是舊患的關節痛，而且痛感不嚴重，可在患處熱敷二十至三十分鐘，以加速血液循環，並放鬆痛楚關節附近的肌肉，配合一些伸展動作，亦有助紓緩。當天氣轉晴，濕度降低，痛症是有機會減輕，若持續不適，應求醫治理。

腰椎間盤突出誤會風濕骨痛

不過，要留意是，部分人會以為只是風濕骨痛，而沒多理會；有三十多歲男士求醫時表示膝頭、腳踭，以及臀部早已覺痛，春雨來臨就變得更痛，曾經因打籃球受傷覺得是風濕所致，他飲過袪濕茶及捽藥酒希望紓緩，但未見效，決定求助脊醫，發現痛症是源自腰椎間盤突出。

問症過程中，得知他有嚴重鼻敏感，近期氣溫忽高忽低，使他不停打乞嗤，連續打了多個乞嗤後，腰、臀及腳的痛楚明顯增加；經初步檢查，懷疑腰椎有神經線受壓引起腳痛，於是安排照X光，發現腰椎第三及四節，第四及五節的軟骨明顯收窄，神經線穿過的脊椎洞口位置收窄。接受治療後，他的關節痛已明顯改善，即使持續落雨和高濕度也沒有復發，證明與風濕之說無關。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家