唱過經典分手歌《All By Myself》 美國老牌男歌手Eric Carmen離世

美國70年代樂隊Raspberries主音老牌唱作歌手Eric Carmen離世,享年74歲。

Eric的死訊由妻子Amy於官方網站公布,她於聲明中表示:「我們懷住巨大的悲傷分享Eric Carmen去世的令人心碎消息。週末,我們可愛、充滿愛心、才華橫溢的Eric在睡夢中去世了。他非常高興地知道,幾十年來,他的音樂感動了許多人,並將成為他永恆的遺產。當我們哀悼我們的巨大損失時,懇請尊重家人的隱私。愛是最重要的…忠誠且永遠。」

入行超過半世紀的Eric離開樂隊後作個人發展,並創作過不少金曲,其中包括經典悲慘情歌《All By Myself》、《Never Gonna Fall in Love Again》,多年前加拿大天后莎蓮迪安(Celine Dion) 亦將《All By Myself》翻唱並大受歡迎。