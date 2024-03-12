Cafe新味　Lokman加入戰團

放假去「蒲」Cafe打卡，似乎是港人消閒的指定動作，咖啡拉花圖案、精緻糕點，以及名人效應都可以成為打卡目標，近日又有不同主題的Cafe開幕，更有抵食新餐點推出，再加上名人效應，大家又要趕住去打卡喇！

波鞋 × 街頭文化

對波鞋控來講，一對珍藏波鞋價值連城，有時有錢都未必買得到。Lokman@MIRROR剛和朋友合作，在中環開設以街頭文化、波鞋及潮流主題咖啡吧，兩層咖啡吧以藍色作主調，配灰色水泥工業風格設計，地面一層放置約100對珍藏波鞋砌的波鞋牆，地庫則有VIP專用區域，再加上多對絕版珍藏，波鞋控可能唔捨得走。店內有3款特選咖啡豆，其中一款由Lokman親自挑選威士忌酒桶發酵處理的洪都拉斯莫卡莊園咖啡豆，便以店舖命名，入口帶雲呢和酒香，另外有來自巴西、危地馬拉和埃塞俄比亞的Golden Hour，以及埃塞俄亞拼耶加雪菲的「N.E. BREEZE」，配店內的各款輕食和甜品，最啱打卡。另外，下午5時起為Bar Time時光，晚市則有不同的特色調酒，Blue Soul以胎菊糖漿、檸檬和氈酒等調配，另一款席Smokin' Jazzman以茶系威士忌和六安茶配搭，帶有煙熏橡木香氣，入口順滑，配HipHop音樂下享用，令人放鬆。

輕鬆休憩

香港人多車多，想搵個地方鬆抖一抖都唔容易。位於中環的Cafe設有室內和室外位置，為客人提供片刻寧靜空間，小店主打咖啡和三文治，咖啡師挑選巴西、哥斯達黎加及尼加拉瓜出品作House Blend，帶有花生、朱古力和焦糖香氣。早前店子推出多款新口味，特飲有鴛鴦、抹茶拿鐵、士多啤梨拿鐵、斑蘭咖啡和檸檬氣泡咖啡等選擇，配新出花生醬肉鬆三文治慢慢享用，悠然度過一個下午。

優惠抵食

現時很多人去Cafe，都話消費很高，幸好有些小店以抵食作招徠。觀塘西式咖啡店早前決定轉型，於午市推出半自助餐，客人以優惠價錢便可飽嘗豐富的沙律、海鮮冷盤和凍肉盤，主菜有炙燒芝士櫻花蝦海膽醬韓式年糕、泰式紅咖喱海鮮冷烏冬、輕煎日本帶子黑松露忌廉汁意大利飯、蒲燒鰻魚海膽忌廉汁扁意粉、陳醋蟹黃蟹肉牛油忌廉汁扁意粉和川式麻辣燒春雞13款選擇，飯後再來甜點和水果最開心。來到晚上，半自助餐有120分鐘牛扒放題，客人可以任食不同款式的牛扒，再加上各款小食、主食和甜點，最啱食肉獸。