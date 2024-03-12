羅天宇玩交友App　前亞視主播曾子晴成「約炮對象」

無綫小生羅天宇曾與苟芸慧、湯洛雯等女神拍拖，感情生活相當豐富。事業方面亦如日方中，成為了TVB大紅人，在《婚後事》中表現出色，飾演編劇「程天暉」的他經常玩交友app。

惟近日前亞視新聞主播曾子晴，發現自己竟然在劇中成為羅天宇「約炮對象」之一，投訴做法離譜，她在社交網晒出一張《婚》的截圖。見到羅天宇正在玩交友app，其中一張照片疑為她的肖像，曾子晴發文指：「鄭重聲明，本人從來無玩交友app，但TVB無端端拎咗我IG張相，做羅天宇其中一個約炮對象，會唔會係咁離譜呢？#婚後事#一次過約咁多女#你好嘢」。事件引起熱議。其後曾子晴又編輯貼文，遮掩羅天宇及一眾女生的照片，再發文：「最新消息：由於事件涉及第三方，正在了解當中，暫先收回貼文，多謝大家關心」。

事件續發酵，TVB即發出聲明蛋調「所有相片均合法取得」，表示：「關於公眾對於無綫電視（TVB）在劇集《婚後事》中使用曾子晴女士照片一事的關注，本台已迅速啟動內部調查，以確保所有節目內容的使用均嚴格遵循法律規定並尊重個人權益。在《婚後事》的製作過程中，已確認所有相片均合法取得，且相關費用已向合法的版權持有者或代理公司或稱經理人公司支付。針對曾女士提出的指控，我們注意到她後來所述可能涉及第三方的情況。我們促請曾女士，在對無綫電視作出公開指控前，應仔細釐清所有事實真相。 無綫電視一向致力於遵守版權法律與尊重個人隱私，我們對於保護創作人權益持 堅定立場。若本台節目確實存在未經授權使用他人作品的行為，我們將不避諱地採取必要措施，並對受影響者負起相應責任。」