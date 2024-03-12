黃宗澤將做「波記廚房」　宣萱夥拍3位視帝大感新鮮

影視界盛事「香港影視娛樂博覽2024」昨日（11日）正式揭幕，博覽會頭炮活動係雲集多間電影公司、TVB集團及邵氏集團出席港藝振興計劃戰略發布會。大會宣布將推出多部劇集同電影作品，有份參演嘅演員前嚟宣傳造勢，包括有宣萱、陳豪、馬國明、黃宗澤（Bosco）、林峯、楊茜堯、羅子溢等。TVB集團同優酷去年合作多個項目成績顯著，宣布今年再度加碼合作，推出充滿懸疑劇情嘅《法證先鋒VI 倖存者的救贖》、家族商戰劇《家族榮耀之繼承者》、人性黑暗恩仇嘅《黑色月光》，目前正在後期製作階段，預計於今年下半年播出。

黃宗澤同高海寧受訪時表示，《新2》嘅拍攝只知皮毛，Bosco笑言將做自己嘅「波記廚房」，煮嘢食令MAN姐屙到冇晒女王氣場。而高Ling就話劇尾佢已嫁咗去政界，未知新聞台發展，笑指嫁得太早。另外Bosco又劇透，指專一嘅自己將會同王敏奕結婚。而蔡潔則笑稱，今集感情線天馬行空，仲表示上集離世角色會再出現。而袁偉豪角色則很幽默。

至於出演《黑色月光》嘅楊茜堯同林夏薇就表示拍攝時十分矛盾，雖然二人戲中係對立關係，但現實卻感情要好。楊茜堯亦表示角色多仇恨，導致自己壓力好大。而喺《執法者們》中飾演女強人角色嘅宣萱就笑稱，夥拍3位視帝好有新鮮感，陳豪亦大讚宣萱為人友善，得人喜愛，冧得宣萱甜絲絲。