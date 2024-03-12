朱晨麗新劇多動作場面 打餐死受傷在所不計

藝人朱晨麗（朱朱）、胡定欣、黎耀祥及袁偉豪等，下午現身「香港國際影視展2024」宣傳活動，分別為劇集《反黑2》及《巾幗梟雄之懸崖》站台，場面熱鬧。

朱朱受訪時表示剛完成無綫劇《反黑英雄》的拍攝工作，至於《反黑2》則尚未開工，相信稍後會開始試造型，她笑說：「所以我都幾期待。兩套《反黑》角色好唔同，但未方便透露住，不過我喺《反黑英雄》要打餐死，因為好多動作場面。（有冇受傷？）梗係有啦，但係問題不大，最緊要出嚟效果好。」

她表示由於需要接連開工的關係，農曆新年期間由媽媽「移船就磡」，來港陪伴自己，不過發生了難忘事：「佢好想睇煙花，我真係book咗間房同佢去staycation，佢睇得好開心，因為係第一次嘅體驗。」原來由於早前的疫情關係，朱朱與媽咪約4年冇見：「其實期間我返過屋企，點知隔離完就接到工作安排，要即刻飛返香港，空歡喜一場囉！」

談到早前傳出結婚消息，朱媽媽是否很高興，她即謂：「其實當日係陳煒嘅一個祝福，點知搞到大家唔會咗，都希望感情有着落，但隨緣啦，唔急嘅。（佢介紹醫生男友畀妳？）有講過，但冇做到，哈哈！」