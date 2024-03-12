胡定欣孖黎耀祥拍《巾幗》　兩個半月搞掂捱到瘦剩唔夠50kg

視帝黎耀祥與胡定欣合演劇集《巾幗梟雄之懸崖》去年底煞科，2人今日（12日）現身宣傳活動。談到拍攝過程，祥仔說：「辛苦嘅，因為拍攝日程好長，日日同時間競賽，好似有一場戲講我同胡定欣睇日落，個太陽位置飄忽不定，我哋就要喺個田間行嚟行去，好彩最終完成到拍攝。」

為了今次角色，祥仔坦言開工前積極收身：「瘦咗十幾磅，不過甫開工運動量就好大，每日帶住手錶度運動量都超標，同埋監製好好安排嘅飯盒都少油少鹽。」至於堅持「一年一劇」的工作模式，他說：「冇辦法，體力唔及以前喇，況且都拍咗咁多年，角色同劇本好多都試過，依家精益求精，但永不言休。」

祥仔指自己會跟隨時代趨勢而轉型：「好似依家我有同TvB做網上直播，遲啲可能拍啲短劇視頻，忙住建立自己嘅人設。（直播好搵過拍劇？）睇你點睇啦，日薪就一定係，相信將來平台嘅發展唔簡單，我都仲喺度摸索緊。」

至於胡定欣則透露今次與祥仔第8次合作：「喺佢身上學到好多嘢，佢嘅記憶力非常之好，再長嘅對白都難唔到佢，仲同時演到戲。呢個劇本冇得懶，唔可以現場先準備，為我嚟講都係一個考驗，同埋《巾幗》我係由第一輯已開始有份參演，可以話同黎耀祥好有緣分，呢套劇亦係我嘅情意結。」

她說：「兩個半月拍晒成套劇，真係冇試過，第一個月最辛苦，因為新投入一個角色，加上對白好長，需要適應時間。我嘅通告被形容為『頂天立地』，最早同最夜都有份，我拍到第3日就已經開始瘦，我真係好耐冇試過體重Under 50KG！」定欣坦言全劇自己佔戲400多場：「所以思想上比較費神。（依家休息緊？幾時再開工？）呢個都仲未知，不過見到呢幾日影視展公司有好多新project，自己都希望嚟緊有份參加啦。」