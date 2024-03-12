鄧麗欣拍戲狂食增肥　任達華大讚Jeffrey演得又唱得

藝人任達華、鄧麗欣（Stephy)，魏浚笙（Jeffrey)今日現身銀都機構影視項目巡禮2024，為電影《紅豆》作介紹及宣傳。

任達華及鄧麗欣現場大爆Jeffrey不單在戲中表現頑皮，就連戲外亦是如此，無論戲裏戲外，大家都好想打他。與Jeffrey第二次演姊弟，Stephy直言好憎「細佬」及好激心，戲中不少場面都是真實反映。Jeffrey則表示與Stephy合作有親切感，但又開口夾着脷：「雖然同Stephy年紀有少少差距。」Stephy聞言即沒好氣說：「呢啲唔使講。」之後又表示每次她化妝時，Jeffrey都會在一旁叫「家姐家姐」。

任達華稱戲中大家的關係就好似紅豆，苦中帶甜。現實中有女兒的他表示：「女係要錫嘅。」一旁的Jeffrey插嘴說：「仔係要打。」任達華即笑稱不用打，更解釋戲中他不錫女兒全因是一個傳統父親。之後又透露拍戲期間大家經常萬歲，「今次個個片酬好低，仲要貼錢萬歲，一個半月以來我哋三個日日萬歲。」Stephy和Jeffrey亦表示拍戲期間不停吃紅豆和菠蘿油，大家都明顯肥了不少，不過Stephy就表示自己本身也有意想增肥。

隨後任達華又大讚Jeffrey唱得演得又靚仔，有做明星材料，不過就叫Jeffrey不要再話他年紀大，Jeffrey即賣口乖說：「你年年18歲。」受訪期間任達華亦嚴父上身：「你唔好再周身搖得唔得？」Jeffrey立即乖乖企定定，場面十分搞笑。任達華又說：「佢好嘈，我想靜靜地畫畫和聽歌都唔得，好煩！（煩過女人？）又唔會，佢係超級聰明仔。」