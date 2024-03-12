東冲有料到：港泰不同的飲食文化

法國奢侈品牌LV跟名廚Gaggan Anand聯手於曼谷開設了全新餐廳，帶來不少創意料理，當中一道名為Lick It Up的菜式，以不同醬料製成名牌Logo，讓大家以舌頭舔着品嘗。（胡慧冲提供）

近日曼谷飲食界最具話題性的新聞，莫過於法國奢侈品牌LV（Louis Vuitton）跟名廚Gaggan Anand聯手開設了新的高級餐廳。以晚餐為例，共有17道菜，用餐時間長達3小時，每位盛惠THB8,000（約HK$1,778，未計服務費及酒水）。

單憑LV及Gaggan Anand的名氣，餐廳不用任何宣傳已經一位難求，加上估計餐廳的對象顧客為泰國當地的中產有錢人，自然沒有必要接受外媒採訪。

但作為旅遊達人，我覺得我有責任及義務向大家介紹這間話題餐廳，於是決定上網Book位。原本打算我跟攝影師兩人一同前往，但偏偏未能成事，結果要Book夠3位才能預約成功，於是多找來一位女主持共同拍攝。

平心而論，畢竟是Fine Dining的餐廳，提供的食物無論質素及創意均沒有令人失望。

不料將相關的報道片段於網上公開後，得到的回應卻是劣評多於好評。可能不少在香港人心目中，到泰國於街邊吃河粉是常識吧，要吃Fine Dining為何不在香港享用？其實理由十分簡單，在香港應該不能以不到HK$2,000的價錢，享用一頓由LV及Gaggan Anand聯手的高級法國菜吧！

另外，部分菜式不會提供刀叉，客人需用手進食，你可以說是創意、也可以說是Gaggan刻意融入了印度的飲食文化。還有一道菜式要客人用舌頭去舔碟子，對於泰國人來說是好玩有趣，但有網民看到我舔便覺得反感……只能說兩地文化存在差異了。

老實說LV品牌要求嚴謹，據講雙方經常往返法國及泰國傾談食物的設計，並且試食了很多遍，所以法國總公司方面一定喜歡和認同這些用餐方式，餐廳才可供給人客去品嘗。

雖然這一餐貴過街邊的海南雞飯，並且相當難預約，但講到食物的創意味道和服務都是一流的。不過百貨賣百客，大部分網民似乎不太欣賞。不打緊，今次是自己真金白銀埋單的，喜歡與否悉隨尊便。

若有興趣的朋友問我是否值得前往幫襯的話，我會說隨緣吧，畢竟要訂位實在很困難啊！

胡慧冲