魏念恩疑有新戀情　傳舊愛輕生3個月已搭上Day＠COLLAR

憑ViuTV選秀節目《全民造星V》打入10強的參賽者Nathan（魏念恩），其前女友Jessie去年5月於葵涌石籬邨墮樓身亡，被指與他的財務狀況和借錢事項有關。捲入風波後他退賽收場，及後流傳死者家屬的指責，指有人假情假意，謠言滿天飛令Nathan的形象徹底盡毁，自此消失幕前。早前，他在舊愛生忌復出，亦擔任了歌手陳蕾的演唱會嘉賓，令不少網民不滿，洗白失敗。

近日有消息指，傳Nathan在前女友Jessie自殺三個月後已有新戀情，傳已火速搭上人氣女團COLLAR的21歲成員Day（許軼）。消息指二人去年8月已經撻着，Nathan經朋友介紹下認識Day。在Nathan的低潮期間，Day一直陪伴左右送暖，加上2人同是熱愛跳舞之士，所以一拍即合打得火熱。根據顯示，2人的社交平台有互相追蹤對方。

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