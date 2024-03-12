Trudmankha Sudaporn 苗條泰妹有肉望

印象中，大部分女仔都鍾意食甜嘢，相對嚟講，好似性感模特兒Trudmankha Sudaporn咁好肉，真係比較少見，仲要係少運動，依然Keep到身材苗條，實在唔到你唔服！

識食唔怕肥

早年興起食肉減肥法，係咪有成效？見仁見智，之不過對於來自泰國曼谷嘅Trudmankha Sudaporn嚟講，餐餐食肉同減肥無關，純屬個人喜好，尤其鍾意食肥肉添！可能你會覺得奇怪，肥肉有咁多脂肪，成日食好易肥，但睇番阿妹嘅身材可以話係弗到爆，四肢纖瘦唔在講，條腰亦冇乜贅肉，令心口一對車頭燈顯得更為激凸！據Trudmankha Sudaporn表示，本身有一套飲食法則，就係食肉食得有節制，每餐嘅食量唔會多，加上平時有跳舞嘅關係，所以就算平日冇乜做運動，身材都冇走樣！

騷出自信心

Trudmankha Sudaporn嘅身材玲瓏浮凸，問到邊個部位令佢最滿意，答案正正係好多男士聚焦嘅胸部，理由好簡單，事關呢對美乳係真材實料嚟。據阿妹憶述，曾經有段時間因為胸部太大而覺得好尷尬，事關每當出街着得清涼一啲，就會畀人𥄫住晒，後來見到閨密做咗模特兒之後，對方嘅心態有好大變化，對於自己身材相當有自信心，於是決定有樣學樣，萌生加入模特兒行列嘅諗法，並且喺2021年付諸行動。事實上，阿妹出道之後，憑住前凸後趷嘅身材，好快喺模特兒界打響名堂，加上愈嚟愈識得打扮，人氣持續飆升，就連性感尺度都愈嚟愈大呀！