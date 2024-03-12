在職培訓大家就聽得多啫，之但係「在職培慾」又係乜嘢一回事呢？作為四仔主題嘅佢，梗係同情慾交鋒有關啦，只係當中嘅細節就要留待大家自己慢慢欣賞，睇片前記得預備紙巾呀！

另類考核

公司定期有考核係常事，只係發生喺Digital Sin推出嘅《Meet The Girl Boss #2》，當中嘅公司考核方式就非常特別喇！由Serene Siren、Blake Blossom、Ella Reese等巨乳熟女脫星參演，佢哋化身慾望女波士，每星期都會為男職員嘅性能力進行考核，所以一開始，觀眾就會見到成班裸男排隊入會議室，逐個同女波士埋身肉搏。狂野嘅辦公室交戰，固然係本片嘅最大賣點，至於點解呢間公司嘅考核方式咁古怪呢？睇到片尾你就會知道喇！

激發性趣

員工零性慾就要被懲罰？究竟係咩公司守則呢？想知道嘅話，就要睇Penthouse出品嘅《Spanking: The Pleasure of Punishment》，由屢獲殊榮嘅著名導演Frank Major執導，並搵來Alexa Flexy、Marina Gold、Alyssa Bounty及Lili Charmelle等四位身形嬌小嘅巨乳脫星演出，故事發生喺一間情趣用品公司，為咗測試產品嘅品質，每位女員工都要用身體嚟實測，殊不知眾女因長期縱慾，所以近排變得零性趣，因此鹹濕波士決定用「私家棒」激發佢哋嘅慾望！

純屬虛構

經常有網民好奇四仔片廠男員工，會唔會因為經常睇四仔而變得麻木冇反應？於是NSFW Films今次便決定以此為題材，炮製出喜感滿滿嘅情慾作《Busted #3》。有別系列前兩集，不但喺劇本上落足心思，仲請嚟Scarlett Alexis、April Olsen、Delilah Day及Jesse Pony等索女脫星上陣，講述喺四仔片廠內，新嚟嘅製作部女主管發現男員工經常邊睇四仔邊喺枱底有所動作，好奇心嘅驅使下，不但發現當中真相，更嚟番場激烈性戰！有趣嘅係片尾稱一切只係虛構，現實中嘅男員工係唔會咁做嘅！

碟評

以慾望辦公室為主題嘅四仔，相信大家都睇過唔少，而今次推介嘅3套作品，各有賣點同新意，好似《Meet The Girl Boss #2》嘅另類考核方式，實在令人眼大開，而《Spanking: The Pleasure of Punishment》嘅劇情有趣，加埋波濤「胸」湧，視覺效果一流，至於《Busted #3》嘅喜劇元素令人印象深刻，值得支持。