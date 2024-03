在職培訓大家就聽得多啫,之但係「在職培慾」又係乜嘢一回事呢?作為四仔主題嘅佢,梗係同情慾交鋒有關啦,只係當中嘅細節就要留待大家自己慢慢欣賞,睇片前記得預備紙巾呀!

另類考核

公司定期有考核係常事,只係發生喺Digital Sin推出嘅《Meet The Girl Boss #2》,當中嘅公司考核方式就非常特別喇!由Serene Siren、Blake Blossom、Ella Reese等巨乳熟女脫星參演,佢哋化身慾望女波士,每星期都會為男職員嘅性能力進行考核,所以一開始,觀眾就會見到成班裸男排隊入會議室,逐個同女波士埋身肉搏。狂野嘅辦公室交戰,固然係本片嘅最大賣點,至於點解呢間公司嘅考核方式咁古怪呢?睇到片尾你就會知道喇!

激發性趣

員工零性慾就要被懲罰?究竟係咩公司守則呢?想知道嘅話,就要睇Penthouse出品嘅《Spanking: The Pleasure of Punishment》,由屢獲殊榮嘅著名導演Frank Major執導,並搵來Alexa Flexy、Marina Gold、Alyssa Bounty及Lili Charmelle等四位身形嬌小嘅巨乳脫星演出,故事發生喺一間情趣用品公司,為咗測試產品嘅品質,每位女員工都要用身體嚟實測,殊不知眾女因長期縱慾,所以近排變得零性趣,因此鹹濕波士決定用「私家棒」激發佢哋嘅慾望!

純屬虛構

經常有網民好奇四仔片廠男員工,會唔會因為經常睇四仔而變得麻木冇反應?於是NSFW Films今次便決定以此為題材,炮製出喜感滿滿嘅情慾作《Busted #3》。有別系列前兩集,不但喺劇本上落足心思,仲請嚟Scarlett Alexis、April Olsen、Delilah Day及Jesse Pony等索女脫星上陣,講述喺四仔片廠內,新嚟嘅製作部女主管發現男員工經常邊睇四仔邊喺枱底有所動作,好奇心嘅驅使下,不但發現當中真相,更嚟番場激烈性戰!有趣嘅係片尾稱一切只係虛構,現實中嘅男員工係唔會咁做嘅!

碟評

以慾望辦公室為主題嘅四仔,相信大家都睇過唔少,而今次推介嘅3套作品,各有賣點同新意,好似《Meet The Girl Boss #2》嘅另類考核方式,實在令人眼大開,而《Spanking: The Pleasure of Punishment》嘅劇情有趣,加埋波濤「胸」湧,視覺效果一流,至於《Busted #3》嘅喜劇元素令人印象深刻,值得支持。