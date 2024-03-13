星玄｜龍女歐陽娜娜演第一美人　網民讚演技大躍進

今日係3月13日農曆二月初四，屬龍嘅朋友今日桃花大旺，單身者易遇到不錯的對象。台灣女星歐陽娜娜唔單止外貌甜美，性格活潑，而且異性緣唔錯，范丞丞、吳磊、陳偉霆 、翟子路都同娜娜傳過緋聞，早排有內媒影到娜娜同一名男性友人玩得好埋，疑似係戀人，不過娜娜就出面澄清話，對方係男閨蜜，唔係男朋友，叫大家唔好誤會。娜娜你依家桃花大旺，多留意身邊人，話唔埋真命天子就喺隔離。

此外，娜娜有份參演嘅古偶輕喜劇《永安夢》最近熱播，並飾演「長安第一美人」沈甄，由於娜娜於劇中嘅性格看起來可可愛愛，但實際上卻敢衝入火場，敢自殺扮死來欺騙他人，擁極大反差萌，從而深得大眾喜愛。雖然有網民指娜娜圓臉微胖，缺乏古典氣質像丫鬟，但有唔少網民卻大讚娜娜嘅演技突飛猛進。

至於今日嘅幸運星係白羊座，財運好到極，投資易獲利，不妨乘勝追擊。喺年頭嘅無綫頒獎禮入面，首奪「最佳男配角」嘅林子善，除咗身兼演員之外，仲有同朋友夾份開公司，專做夜場打碟工作，之後又開埋茶餐廳，副業甚至比正業好，子善你咁鍾意健身，依家投資易獲利，不妨乘勝追擊開間健身室。