【是日通勝】

農曆二月初四

甲辰年 丁卯月 丙子日

吉時：凌晨1時至3時、上午9時至11時、晚上9時至11時

凶時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：嫁娶、納財、結網

忌：作灶、祈福、動土

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：46、15、04

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：財運好到極，投資易獲利，不妨乘勝追擊。

金牛座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

雙子座：笑容滿面，與人相處融洽，聯誼會友可盡興。

巨蟹座：享天時地利人和，宜從暗戀階段踏前一步。

獅子座：遇上麻煩忌慌張，沉着應對有助大事化小。

處女座：在裝扮方面加大投資，對招引桃花有幫助。

天秤座：不要抱持交行貨心態，對事業發展冇好處。

天蠍座：別奢求外人配合，關鍵時刻要自己幫自己。

人馬座：力不到不為財，理財投資不能單靠好運氣。

山羊座：太孤寒會破壞財運，得了着數要善待身邊人。

水瓶座：迎來倒霉一天，別沮喪，謹記希望在明天！

雙魚座：別把不快的事放在心，以免負能量積太多。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）龍 桃花旺

（跌）羊 心情差

鼠：得到財神眷顧，營商者可望生意興隆。

牛：運勢不錯，今天沒有難題可以考起你。

虎：事業愛情兩得意，可迎來愉快的一天。

兔：人氣強，社交活躍，易獲身邊人好感。

龍：桃花大旺，單身者易遇到不錯的對象。

蛇：跟伴侶相處融洽，可抵銷工作上煩惱。

馬：是日沖煞，但運勢不算差，毋須憂心。

羊：情緒易悲觀，對各種事情都放不下心。

猴：感情生活愜意，但事業與財運很一般。

雞：財運平平，不必要的開支應盡量削減。

狗：工作運一般，遇上競爭不適宜硬碰硬。

豬：滿招損，謙受益，被人稱讚勿太忘形。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

龍年財運

玄學每二十年便轉一次地運，共有九運，循環不息；隨着地運轉變，飛星的力量亦受影響。由2024年至2043年為下元九運，此二十年之中，九紫星為九星之中力量最強的財星，所以要好好善用九紫飛星的流年方位。

2024甲辰龍年，九紫星飛臨西南方，九紫星本身代表一切喜慶事宜，即使並非急於嫁娶或生兒育女，加以催旺亦百利而無一害。加上現已踏進九運，九紫星也是最得令的飛星，大利貴人及財運，若能催旺自然相得益彰，凡事喜上加喜。

九紫屬火，而木又生火，最適宜用土種植物來催旺，例如放一盆多果實的植物、泥種大葉盆景，便可達致木火通明之吉象，而擺放帶紫紅色的蘭花亦是理想之選。另外，也可在今年的西南一帶多放紫、紅、綠等色來催旺，例如紅色盆栽、揮春或地氈等等，也可長期開着一盞紅燈，皆有助提升喜氣。

至於金元寶或聚寶盆等吉祥物，同樣適合放在流年九紫星的方位，有助加強財星之力量。要注意的是，九紫星方位不宜堆放雜物，以免阻礙旺氣流動，也不利出現水種植物，和藍、黑及灰等顏色的物品，恐防將火氣減弱，有損其力量。