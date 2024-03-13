米高積遜被爆恨演《幻海奇緣》　導演添布頓竟然無視佢？

荷里活鬼才導演添布頓（Tim Burton）入行以來名作「多籮籮」，其中1990年的《幻海奇緣》（Edward Scissorhands）更成為他與「愛將」男星尊尼特普（Johnny Depp）首次「邂逅」之作。不過近日就有傳原來已故樂壇巨星米高積遜（Michael Jackson，MJ）都想飾演《幻》中的「愛德華剪刀手」，但最終唔成事。

而根據《幻》的女編劇家Caroline Thompson 表示MJ亦好希望飾演該角，她相信當年MJ有游說添布頓讓他演，不過就被添忽略，亦沒有與他見過面。《幻》開拍前，MJ已有多部電影的演出經驗，可惜全部成績一般。

據知添布頓與團隊在未cast尊尼特普之前亦考慮過好多演員飾演愛德華一角，其中包括湯告魯斯（Tom Cruise），而20世紀霍士的高層更下令添與「靚佬湯」見面 ，不過他並不是添心目中的理想人選，但仍願意與湯見面。此外，多位紅星包括羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、占基利（Jim Carrey）、湯漢斯（Tom Hanks）和加利奧文（Gary Oldman）等都曾是電影公司的考慮人選，不過最終都唔成事。

《幻》故事講述一名發明家創造了一名年輕人，不過他突然死亡令他冇法完成，最終那名年輕人Edward只有一雙剪刀手。有一日，一名師奶偶然之下在古宅內遇上Edward，於是便將他帶到家中。過着人類生活的Edward，最終愛上師奶的女兒Kim，2人共譜一段不正常的戀曲。

音樂巨星有客串《幻海奇緣》？

除了尊尼特普之外，原來另一位巨星亦有份演《幻》。他就是美國男子組合The Backstreet Boys的成員Nick Carter！據知片中一開場玩水上滑梯的金毛仔就是Nick，而Nick後來亦在多個訪問中證實此消息。