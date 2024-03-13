娛圈單打︱隆奶定係龍九　新天團改壞名？

唔怕生壞命，最怕改壞名！TVB同內地合辦的《亞洲超星團》，播出以來都不太為人談論，唯獨總決賽當晚終於「平地一聲雷」，9位雀屏中選、獲得成團出道機會的男生，組成的男團獲曾總經理賜名「Loong 9」！此名一出，即惹來一片訕笑！

今年係龍年，內地亦用Loong，代替西方一直沿用的Dragon，作為龍的正式英譯。男團取名「Loong 9」，肯定就係希望他們像龍一樣一飛沖天。可惜呀，淨係「Loong 9」應該點讀，已教本港網民議論紛紛，包括「隆奶」、「龍九」、「龍拉」、「燶九」不一而足。

你話啦，連團名讀音都有咁多不同演繹，對於新人組合嚟講，係幸定係不幸呢？幸者，家陣幾乎全港人都知有呢隊男團存在；不幸者，就係未正式活動，已經被人笑到面黃！網上更有惡搞影片，將「獎門人」的越南話選擇題，無縫剪接成「Loong 9」，大家不妨搵嚟笑吓！

香港代表冼靖峰（Archie）在比賽中獲得第三名，有幸成為「Loong 9」一員，家陣卻因為改壞名而淪為笑柄，曾獲韓流元祖級男神評審Rain大讚的Archie，算唔算臨門脫腳呢？當然，佢就話冇咁諗過，亦唔認為團名老土，最重要係每次舞台表演都做到最好，都好正能量喎。

另一香港代表丁子朗早就落選，就獲網民戥佢「逃過一劫」而慶幸，有冇再誇張啲呀？點都好，《亞洲超星團》的定位明顯唔止香港，而係整個內地市場，「Loong 9」被香港網民認為老土啫，話唔定內地觀眾好受落呢！